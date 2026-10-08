Congo-Kinshasa: Le manque de magistrats paralyse plusieurs juridictions au Kasaï, déplore le bâtonnier du Barreau

Le manque de magistrats continue de perturber le fonctionnement de l'appareil judiciaire au Kasaï. Dans plusieurs juridictions de la province, les activités sont à l'arrêt depuis plusieurs années, entraînant l'accumulation de dossiers dans les greffes et l'attente de nombreux justiciables.

Le bâtonnier du Barreau du Kasaï, Hubert Bulandjo, a alerté ce jeudi 8 octobre, sur cette situation et appelle au déploiement de magistrats dans les juridictions concernées.

Selon le bâtonnier, plusieurs tribunaux de paix ne disposent plus de juges depuis plusieurs années. Il affirme également que certaines juridictions de ressort ne fonctionnent plus depuis environ quatre ans.

« Dans les ressorts du Kasaï, il y a un dysfonctionnement total de l'appareil judiciaire. Toutes les juridictions, ou presque, ont une carence de magistrats », déplore Hubert Bulandjo.

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Cette situation empêche, selon lui, les justiciables de voir leurs affaires examinées et de connaître l'issue des procédures engagées devant les juridictions concernées.

Appel au Conseil supérieur de la magistrature

Hubert Bulandjo indique que le Kasaï n'a reçu que quelques magistrats depuis la promulgation de l'ordonnance portant nomination de nouveaux magistrats. Il demande au Conseil supérieur de la magistrature de renforcer rapidement les effectifs dans la province.

Pour le bâtonnier, la paralysie des juridictions favorise l'impunité et peut contribuer au recours à la justice populaire.

Il appelle à rendre opérationnelles les juridictions du Kasaï afin de permettre aux justiciables d'accéder à la justice et de renforcer la protection judiciaire des citoyens.