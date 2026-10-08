Congo-Kinshasa: Près de 1 000 femmes ciblées par une campagne de sensibilisation aux cancers féminins à Kalehe

Près de 1 000 femmes et jeunes filles sont ciblées par une campagne de sensibilisation aux cancers du sein et du col de l'utérus dans le territoire de Kalehe, au Sud-Kivu pendant ce mois d'octobre rose. L'initiative, portée par le Club des filles reporters de la RDC, concerne les zones de santé de Bunyakiri, Kalonge et Itebero, au Sud-Kivu.

Le lancement officiel de cette campagne, organisée dans le cadre d'Octobre Rose, est intervenu mercredi à Bunyakiri. Les activités portent notamment sur la sensibilisation, la prévention et la promotion du dépistage précoce.

Le Club des filles reporters de la RDC présente cette campagne comme une occasion de rapprocher l'information sanitaire des communautés. Son coordinateur, Simon Weteshi Mihona, insiste sur l'importance d'une consultation précoce qui peut sauver des vies.

« Consulter tôt, c'est augmenter ses chances d'être prise en charge tôt », rappelle-t-il.

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Le médecin chef de zone de santé de Bunyakiri, Dr Marquis Chiralo, annonce la mobilisation de cinq structures sanitaires pour accompagner l'opération. Il s'agit de l'hôpital général de référence de Bunyakiri et des structures de santé de Kalonge, Hombo, Chambucha et Maibano.

Selon le médecin, les gestionnaires de ces structures seront mobilisés afin de faciliter l'accès aux consultations gratuites dans le cadre de la campagne.

Informer les communautés rurales

L'administrateur du territoire de Kalehe ad intérim, Xavier Bachirongo, appelle pour sa part les acteurs concernés à faire de l'Octobre Rose un moment de prévention et de mobilisation autour de la santé des femmes.

Dans les zones rurales ciblées, les organisateurs soulignent la nécessité de renforcer l'information sur les signes d'alerte, la prévention et le recours aux services de santé. Les difficultés financières et géographiques peuvent également compliquer l'accès aux soins pour certaines femmes et adolescentes.