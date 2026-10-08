Afrique: La Présidente du Cap-Vert, Dr Janira Hopffer Almada, aux côtés du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, pour l'ouverture de la Conférence stratégique de la CAF jeudi

La Présidente de la République du Cap-Vert, Son Excellence Dr Janira Hopffer Almada, se joindra au Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, ainsi qu'à plusieurs dirigeants de premier plan à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la Conférence stratégique de la CAF, qui se tiendra jeudi 8 octobre 2026 à Santa Maria, sur l'île de Sal.

La cérémonie d'ouverture débutera à 09h00, heure locale (10h00 GMT, 13h00 au Caire et 12h00 CAT) et sera retransmise en direct sur CAF TV, la chaîne YouTube officielle de la CAF.

Le Cap-Vert, nation qui a marqué les esprits lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, accueille cette Conférence stratégique historique de la CAF, consacrée à la définition d'une feuille de route pour la croissance et le développement du football africain, sur et en dehors des terrains.

La Conférence stratégique de la CAF réunira les Présidents des 54 Associations Membres de la CAF, les Présidents des Unions Zonales, les membres du Comité Exécutif de la CAF, les sélectionneurs des équipes nationales, des responsables techniques ainsi que plusieurs experts internationaux de premier plan.

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Pour la première fois dans l'histoire du football africain, les performances des sélections nationales du continent lors d'une Coupe du Monde de la FIFA constitueront un axe central d'une rencontre stratégique dédiée, avec pour objectif de transformer les enseignements tirés du tournoi en une feuille de route en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2030.

Un nombre record de 10 nations africaines ont participé à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, dont neuf ont atteint la phase à élimination directe, offrant au continent sa meilleure performance collective de l'histoire de la compétition.

La cérémonie d'ouverture, ouverte aux médias et au public, sera suivie de sessions à huis clos, notamment la Réunion stratégique des 54 Associations Membres, qui réunira les dirigeants du football africain afin d'échanger sur les moyens de renforcer les Associations Membres, d'améliorer la gouvernance et l'administration du football et de mettre en place des structures durables capables de soutenir la réussite sportive à long terme.