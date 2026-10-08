Angola/Malawi: Le pays s'impose face au Malawi et rejoint l'Égypte en tête

L'Angola a décroché sa première victoire dans les éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations PAMOJA 2027, en dominant le Malawi (3-1) mardi à Luanda, en clôture de la deuxième journée.

Ce succès permet aux Palancas Negras de porter leur total à quatre points après deux journées, à égalité avec l'Égypte, leader du Groupe B grâce à une meilleure différence de buts.

Le Malawi reste troisième avec trois points, après avoir manqué l'occasion d'enchaîner un deuxième succès à la suite de sa victoire lors de la première journée contre le Soudan du Sud.

La prochaine édition de la phase finale de la compétition sera coorganisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, du 19 juin au 17 juillet 2027.

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L'Angola n'a pas tardé à prendre les devants. Milson a ouvert le score dès la troisième minute, avant que Mabululu ne double la mise en fin de première période.

Le Malawi a toutefois réagi avant la pause. Sous pression, Kialonda Gaspar a marqué contre son camp, permettant aux visiteurs de réduire l'écart et de relancer la rencontre (2-1).

Les Angolais ont finalement assuré leur succès en seconde période. Miro a inscrit le troisième but à 20 minutes de la fin, offrant aux Palancas Negras une victoire convaincante à domicile.

Avec quatre points au compteur, l'Angola reste invaincu après ses deux premières rencontres des éliminatoires.

En novembre, les Palancas Negras disputeront deux confrontations consécutives, aller et retour, face au Soudan du Sud. Le Malawi affrontera de son côté l'Égypte lors de ses deux prochains matches.