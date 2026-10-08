Afrique: Football Féminin - Le deuxième tour des qualifications olympiques au programme

8 Octobre 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Le deuxième tour des éliminatoires africaines du Tournoi Olympique de Football féminin, Los Angeles 2028 débute ce mercredi avec l'affiche opposant le Rwanda à l'Éthiopie. Au total, 27 rencontres sont au programme, réparties entre les matchs aller et retour. Les sélections engagées tenteront de prendre une option en vue du troisième tour, tandis que le Maroc et le Cameroun sont d'ores et déjà qualifiés après les retraits du Congo et de la Guinée de la compétition.

Matchs aller (horaire en GMT)

7 octobre 2026

  • Rwanda 0-1 Éthiopie, 16h00, Stade Pelé, Kigali, Rwanda Buteuse : Lydia Uzayisenga 45e

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8 octobre 2026

  • Seychelles 0-11 Kenya, 13h00, Nyayo National Stadium, NairobiButeuses : Valerie Nekesa 9e, 43e, Enez Mango 25e, 54e, Airin Madalina 62e, 82e, Mercy Airo 87e, 90+1, 90+5, Elizabeth Mideva 88e,
  • Île Maurice - Ghana, 14h30, Complexe national de la Côte d'Or, St Pierre
  • Bénin - Mali, 15h00, Stade de Kégué, Lomé
  • Ouganda 2-1 Zambie, 16h00, Hamz Stadium Nakivub, Kampala Buteuses : Agnes Nabukenya 35e, Sylvia Kabene 58e / Prisca Chilufya 6e
  • Tunisie - Sénégal, 19h00, Stade Olympique Hammadi Agrebi, Radès
  • Burkina Faso - Guinée Équatoriale, 18h00, Stade du 4 Août, Ouagadougou

9 octobre 2026

  • République Démocratique du Congo - Côte d'Ivoire, 14h30, Stade du TP Mazembe, Lubumbashi
  • Comores - Nigeria, 15h, Remo Stars Stadium, Ikenne
  • Malawi - Zimbabwe, 15h00, Bingu National Stadium, Lilongwe
  • Angola - Namibie, 16h00, Estádio 11 de Novembro, Luanda
  • Madagascar - Afrique du Sud, 16h00, Free State Stadium, Mangaung
  • République Centrafricaine - Algérie, 17h00, Stade du 5 juillet 1962, Alger
  • Botswana - Tanzanie, 17h00, Obed Itani Chilume Stadium, Francistown

Matchs retour (horaire en GMT)

12 octobre 2026

  • Kenya - Seychelles, 12h00, Nyayo National Stadium, Nairobi
  • Namibie - Angola, 13h00, Estádio 11 de Novembro, Luanda

13 octobre 2026

  • Zimbabwe - Malawi, 13h00, National Sports Stadium, Harare
  • Tanzanie - Botswana, 13h00, Azam Complex Stadium, Dar Es Salam
  • Guinée Équatoriale - Burkina Faso, 14h00, Stade Ahmadou Ahidjo, Yaoundé
  • Nigeria - Comores, 15h00, Remo Stars Stadium, Ikenne
  • Éthiopie - Rwanda, 16h00,Dire Dawa Stadium, Dire Dawa
  • Afrique du Sud - Madagascar, 16h00, Free State Stadium, Mangaung
  • Ghana - Île Maurice, 16h00, Accra Sports Stadium, Accra
  • Sénégal - Tunisie, 17h00, Stade Me Abdoulaye Wade, Diamniadio
  • Mali - Bénin, 17h00, Stade Mamadou Konaté, Bamako
  • Algérie - République Centrafricaine, 17h00, Stade du 5 Juillet 1962, Alger
  • Zambie - Ouganda, 18h00, Levy Mwanawasa Stadium, Ndola
  • Côte d'Ivoire - République Démocratique du Congo, 19h00, Stade Félix Houphouët Boigny, Abidjan

À noter que les rencontres entre le Maroc et le Congo, ainsi que celles opposant le Cameroun à la Guinée, sont annulées, en raison des retraits du Congo et de la Guinée de la compétition. Ces retraits entraînent directement la qualification du Maroc et du Cameroun pour le troisième tour des éliminatoires olympiques.

Lire l'article original sur CAF.

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