Cote d'Ivoire: 40e anniversaire d'Ecobank - Environ 1 525,6 milliards FCFA pour le financement de l'entrepreneuriat féminin et de l'agro-industrie en Afrique

1985-2025 : le groupe Ecobank a 40 ans. Dans le cadre de la célébration de cet anniversaire, le groupe a affiché clairement ses ambitions pour 2030, avec deux engagements majeurs. Le premier engagement est de 2 milliards de dollars US (environ 1 171,8 milliards de Fcfa) dédié au programme « Ellever », destiné à l'entrepreneuriat féminin, et le second de 600 millions de dollars US (environ 351,55 milliards de Fcfa) injectés dans les filières agricoles, soit un total de 2,6 milliards de dollars US (environ 1 525,6 milliards de Fcfa). L'annonce a été faite à Lomé, lors d'une conférence de presse marquant la fin des célébrations de son 40e anniversaire.

Une vision stratégique pour bâtir la souveraineté économique de l'Afrique, garantir la sécurité alimentaire et accélérer l'intégration continentale dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). « Nous ne profitons pas de la clôture de notre 40e anniversaire pour regarder en arrière ; nous en faisons le tremplin stratégique du prochain chapitre économique de l'Afrique », a déclaré Jeremy Awori, directeur général du groupe Ecobank.

Selon lui, l'institution bancaire ne se contente pas de célébrer un parcours : il capitalise sur cette dynamique pour ouvrir une nouvelle phase de croissance, d'intégration économique et d'impact durable à travers les 34 marchés africains où le groupe est présent.

À en croire M. Awori, l'Afrique ne pourra ni s'industrialiser en se limitant au financement des récoltes ni libérer tout son potentiel si les femmes restent privées d'un accès équitable au capital. « En dédiant 2 milliards de dollars US (environ 1 171,8 milliards de Fcfa) à l'entrepreneuriat féminin et 600 millions de dollars US (environ 351,55 milliards de Fcfa) aux filières agricoles, nous plaçons la finance inclusive et la souveraineté alimentaire au coeur du modèle de croissance africain », a-t-il déclaré.

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Dans le cadre de son initiative phare « Ellever », Ecobank vise la constitution d'un portefeuille de crédits de 2 milliards de dollars US dédié aux femmes entrepreneures d'ici à 2030. Après avoir soutenu plus de 110 000 entreprises dirigées par des femmes, le groupe ambitionne de franchir le cap des 400 000 Pme. L'accélération de la formation aux technologies et à la bancarisation permettra d'ouvrir des voies de financement à près d'un million de micro-entrepreneures.

Ce dispositif s'appuiera sur des crédits adaptés, partiellement garantis grâce à des partenariats stratégiques avec des institutions de financement durable, en ciblant des secteurs prioritaires comme l'agrobusiness, l'éducation ou encore la santé.

Pour accélérer l'industrialisation et la souveraineté alimentaire, l'institution allouera 600 millions de dollars US d'encours de crédits aux Pme agricoles d'ici à 2030. Dépassant le cadre du simple crédit de campagne, la banque financera l'ensemble de l'écosystème « de la ferme à la table » : producteurs, agrégateurs, transformateurs, logisticiens, commerçants et exportateurs.

Cette approche privilégie l'agriculture résiliente au climat, la digitalisation des flux financiers dans les zones rurales et le financement structuré du commerce. L'objectif est clair : bâtir des marchés agricoles régionaux solides et réduire la facture des importations alimentaires.

Au centre de ce dispositif figure l'Espace d'échanges commerciaux au sein du Marché unique, une plateforme numérique interconnectant plus de 60 000 entreprises. Couplée aux solutions de paiement panafricaines d'Ecobank, elle offre aux femmes agri-entrepreneures et aux Pme un accès direct aux acheteurs et aux fournisseurs transfrontaliers dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Ce processus repose sur quatre axes d'exécution : le financement et le de-risking (amplification des fonds de roulement et prêts d'investissement adossés à des garanties d'Ifd) ; le développement du commerce transfrontalier (intégration directe des producteurs et des femmes aux chaînes de valeur régionales via le Trade Hub) ; la digitalisation des filières (déploiement d'outils de paiement, de collecte et de microcrédit pour formaliser les petites activités et sécuriser les flux) ; et le renforcement des capacités (formations en gestion, accès à l'export, leadership et normes Esg).

Ces engagements traduisent la vision portée depuis 40 ans par ce groupe depuis Lomé : bâtir une banque africaine, par des Africains, pour accélérer le développement économique et l'intégration du continent.

Créée en 1985 au Togo, Ecobank est une institution bancaire panafricaine. Elle est présente dans 34 pays d'Afrique subsaharienne, ainsi qu'en France, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et en Chine.