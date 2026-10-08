Ile Maurice: Clôture de la semaine en baisse

L'indice de rendement total, le SEMTRI, a enregistré une baisse de 0,66 % durant la semaine, clôturant la séance de mercredi 7 octobre à 11 370,45 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2 308,90 points. L'indice SEM-10, qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a quant à lui terminé la séance à 438,63 points. À la clôture du marché, la capitalisation boursière du Marché Officiel s'élevait à Rs 324,4 milliards.

Par ailleurs, l'Index Management Committee s'est réuni le 6 octobre et a validé la nouvelle composition du SEM-10 pour le trimestre débutant le 7 octobre. La sélection officielle regroupe désormais MCB Group Limited, SBM Holdings Ltd, IBL Ltd, CIEL Limited, Vivo Energy Mauritius Limited, Phoenix Beverages Ltd, Afreximbank, Emtel Limited, CIM Financial Services Ltd et Sun Limited.

La «Reserve List» pour ce trimestre comprend quant à elle ER Group Limited, Ascencia Ltd, New Mauritius Hotels Limited, Lux Island Resorts Ltd et Medine Limited.

Les échanges effectuées sur le Marché Officiel ont totalisé Rs 428,2 millions, tirés principalement par les transactions sur MCB Group Limited (Rs 167,1 millions), CM Diversified Credit Ltd (Rs 95 millions), MUA Ltd (Rs 65,3 millions), AfreximBank DR (Rs 27,8 millions) et Emtel Limited (Rs 14,5 millions).

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Sur les 63 titres cotés, 11 ont terminé la semaine à la hausse, 33 sont demeurés stables et 19 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent NewGold ETF (+4,74 %), Alteo Limited (+4,63 %), MUA Ltd (+2,38 %), United Docks Ltd (+1,67 %) et Mauritius Oil Refineries Ltd (+1,52%). Les plus fortes baisses concernent Almarys Limited (-7,27 %), New Mauritius Hotels Limited (-4,76 %), Lottotech Ltd (-4,40 %), CIM Financial Services Ltd (-4,26 %) et PIM Limited (-3,66 %).

Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en bourse indique des performances variant de 11,40 % à 19,48 %.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 223,91 points et 402,89 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 30,7 milliards. Des transactions totalisant Rs 6,4 millions ont été enregistrées durant la semaine.

Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont The Union Sugar Estates Co. Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, United Bus Service Ltd, Swan Life Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, ABC Motors Company Ltd, Kolos Cement Ltd, Les Moulins de la Concorde Ltée et Mauritius Secondary Industries Ltd. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 7,80 % et 20,46 %.

Sur le plan international, le Dow Jones et le NASDAQ ont gagné 0,33 % et 2,99 % respectivement en une semaine. Le DAX a gagné 0,20 % alors que le FTSE100 et le CAC-40 ont enregistré une baisse de 0,89% et 2,13% respectivement durant la même période.