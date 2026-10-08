Ile Maurice: L'arrivée d'un navire indien suscite une vague de questions

Depuis le début du week-end dernier, l'arrivée d'un navire indien au large d'Agaléga suscite interrogations et inquiétudes parmi certains habitants. Si l'Outer Islands Development Corporation (OIDC) assure qu'il s'agit d'opérations de levés hydrographiques, le manque d'information ressenti sur le terrain alimente les interrogations, en particulier chez les plus âgés. Au-delà de cette présence maritime, les habitants mettent une nouvelle fois en avant leurs préoccupations concernant la santé, le logement et le développement de l'archipel.

À Agaléga, le navire est observé de loin. Depuis quelques jours, certains habitants suivent avec attention les mouvements autour de la zone où se trouvent les ressortissants indiens. Un avion aurait également atterri sur l'archipel et des opérations seraient menées en soirée, voire durant la nuit, selon des habitants. «Pour nous, tout est louche», confie l'un d'eux, tout en reconnaissant que le manque d'informations contribue largement à ce sentiment. «Il y a aussi un avion qui est arrivé. Il y a des débarquements qui se font en soirée et nous n'avons aucune idée de ce qui se passe», poursuit-il.

Pour certains anciens, ces images font surtout ressurgir des souvenirs douloureux. Des habitants ayant des liens avec Diego Garcia, parfois désignés comme les «déracinés», craignent de voir se reproduire un scénario déjà vécu. «Ils nous disent que tout a commencé comme cela. Une petite visite et on sait ce qui s'est passé par la suite», rapporte l'habitant. Une question revient donc avec insistance : pourquoi les habitants ne sont-ils pas davantage informés de ce qui se déroule sur leur archipel ? Plusieurs envisagent désormais de solliciter directement l'OIDC afin d'obtenir des explications.

La santé, une préoccupation persistante

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Mais derrière les interrogations liées au navire, les habitants veulent surtout attirer l'attention sur des difficultés quotidiennes qui, elles, ne datent pas de ce week-end. Le secteur de la santé reste au coeur des préoccupations. «Nous avons deux infirmiers, un dans l'île du Sud et un dans l'île du Nord. Idem pour les infirmières. Par contre, nous n'avons qu'un seul médecin. Avant, il y en avait deux, un pour chaque île», explique un habitant. La situation est d'autant plus difficile à comprendre pour certains qu'Agaléga dispose désormais d'infrastructures modernes, notamment d'un aéroport. «Avant, avec le soutien des sages-femmes, les bébés naissaient sur l'archipel. Il n'y avait pas de gros moyens à cette époque. Aujourd'hui, le progrès a pris ses marques. Nous avons un grand aéroport et pourtant, les bébés naissent à Maurice», déplore-t-il.

À cela s'ajoutent les questions liées au logement et au foncier. Plusieurs maisons ont été endommagées par le cyclone Chido en décembre 2024. Dans le même temps, de jeunes couples vivent toujours dans des maisons familiales déjà exiguës. «On attend encore d'être propriétaires des terres que nous occupons. Même si on doit payer, nous sommes prêts à le faire», souligne l'habitant.

L'OIDC veut rassurer

Contacté à ce sujet, Sébastien Lamy, General Manager de l'OIDC, se veut rassurant. Il affirme qu'«il n'y a pas lieu de s'alarmer» quant à la présence du navire et estime qu'il n'y a pas lieu d'établir de parallèle avec les événements historiques liés aux Chagos. Selon lui, le navire mène actuellement des opérations de levés hydrographiques, qui ne concernent pas uniquement Agaléga puisque des travaux similaires sont prévus autour de Maurice. Le Resident Manager par intérim d'Agaléga aurait par ailleurs déjà été informé de la mission. L'OIDC estime ainsi que les habitants souhaitant des précisions auraient pu s'adresser directement à lui afin d'éviter toute interprétation erronée.

Sur le volet sanitaire, l'OIDC reconnaît les difficultés soulevées par les habitants. Elle dit avoir engagé des discussions avec le ministère de la Santé et formulé des propositions dans le cadre du masterplan pour le développement d'Agaléga. L'OIDC rappelle toutefois que l'organisation des services de santé, les stocks médicaux ainsi que l'affectation des personnels relèvent du ministère. Pour l'heure, les approvisionnements ne constituent pas la principale source d'inquiétude. Un bateau est récemment arrivé et, malgré quelques manques, la situation serait moins critique qu'auparavant. À la boulangerie également, les pièces de rechange nécessaires au fonctionnement du four ont été livrées.

Reste une attente majeure : que l'information circule davantage. Car à Agaléga, lorsqu'une question demeure sans réponse, les inquiétudes, elles, ont tendance à grandir.