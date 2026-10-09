Egypte: MNT-Halan, La licorne égyptienne du secteur des technologies financières, conclut des opérations de titrisation d'un montant de 76,5 millions de dollars

La « licorne » égyptienne de la fintech MNT-Halan a mené à bien trois émissions de titrisation dont la valeur totale dépasse les 4 milliards de livres égyptiennes, soit 76,5 millions de dollars américains.

Ces opérations ont été réalisées pour le compte de ses deux filiales, Halan Consumer Finance et Tasaheel for Finance. Ces opérations marquent une étape importante dans la diversification des sources de financement nécessaires à la poursuite de l'expansion de l'entreprise.

La titrisation consiste à regrouper différents types de créances contractuelles, telles que des crédits à la consommation et des microcrédits aux entreprises, puis à les vendre sous forme de titres négociables à des investisseurs. Ce processus permet à MNT-Halan de convertir les flux de trésorerie futurs issus de ses portefeuilles de prêts existants en capitaux immédiats. La réussite de ces émissions renforce l'accès de MNT-Halan à un éventail plus large de sources de financement et soutient ses activités de financement en cours dans toute l'Égypte.

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Parmi les dernières transactions figure une émission spécifique de 528,5 millions de livres égyptiennes, soit 10,1 millions de dollars américains, pour Halan Consumer Finance. Tasaheel for Finance a réalisé deux émissions distinctes, d'une valeur respective de 1,2 milliard de livres égyptiennes (23 millions de dollars américains) et de 2,28 milliards de livres égyptiennes (43,6 millions de dollars américains). Depuis sa création en 2018, MNT-Halan a octroyé plus de 15,5 milliards de dollars américains de prêts et servi plus de 8 millions de clients à travers le monde.

Ces opérations de titrisation sont cruciales pour MNT-Halan, car elles lui apportent des capitaux substantiels pour alimenter sa stratégie de croissance ambitieuse sur le marché égyptien. En diversifiant ses sources de financement, l'entreprise réduit sa dépendance vis-à-vis des méthodes de financement traditionnelles, renforçant ainsi sa résilience financière et sa flexibilité opérationnelle. Cet apport de capitaux permettra à MNT-Halan de développer davantage ses activités de crédit et ses services financiers, en ciblant tout particulièrement la population non bancarisée en Égypte. Pour les investisseurs, le succès de ces émissions démontre la solide capacité de MNT-Halan à attirer des capitaux importants et à mener à bien des opérations financières complexes.

MNT-Halan a été fondée avec pour mission principale d'offrir des services bancaires numériques aux personnes non bancarisées et de remplacer les transactions traditionnelles en espèces par des solutions électroniques. Son écosystème numérique complet englobe les prêts aux petites et micro-entreprises, diverses solutions de paiement, des produits de crédit à la consommation et des services de commerce électronique.

La société avait déjà levé des fonds importants, notamment grâce à une émission d'obligations titrisées de 3,4 milliards de livres égyptiennes (71,4 millions de dollars américains) en octobre de l'année dernière. MNT-Halan a également bénéficié en juin d'un apport en capitaux propres dont le montant n'a pas été divulgué, valorisant la société à 1,4 milliard de dollars américains et consolidant ainsi son statut de « licorne ».

Points clés à retenir

Les dernières opérations de titrisation de MNT-Halan soulignent sa stratégie ambitieuse visant à renforcer sa présence sur le marché égyptien des technologies financières, en pleine évolution, notamment auprès des populations non bancarisées et mal desservies. En recourant à la titrisation, l'entreprise transforme efficacement ses portefeuilles de prêts existants, qui comprennent des prêts aux petites et micro-entreprises ainsi que des crédits à la consommation, en capitaux liquides. Cela lui offre un mécanisme de financement durable et diversifié, essentiel à son expansion rapide à travers le pays.

Cette approche est cruciale pour une entreprise qui a déjà octroyé plus de 15,5 milliards de dollars américains de prêts depuis sa création en 2018 et qui sert plus de 8 millions de clients à l'échelle mondiale, avec 2,3 millions d'utilisateurs actifs chaque trimestre au sein de son écosystème complet. La capacité à faire appel de manière régulière aux marchés des capitaux par le biais de tels instruments, après une précédente émission d'obligations titrisées de 3,4 milliards de livres égyptiennes l'année dernière, témoigne de la forte confiance des investisseurs dans le modèle économique solide de MNT-Halan et dans sa capacité à générer des flux de trésorerie réguliers.

En tant que « licorne » évaluée à 1,4 milliard de dollars américains, MNT-Halan se concentre sur un vaste écosystème numérique, englobant les paiements et le commerce électronique parallèlement au crédit, ce qui la positionne comme un acteur central de la transformation numérique de l'Égypte, avec pour objectif de remplacer les espèces par des solutions électroniques et de favoriser une plus grande inclusion financière. Ces opérations apportent non seulement des capitaux immédiats, mais valident également l'ingénierie financière innovante de l'entreprise sur un marché émergent dynamique.