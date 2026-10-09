Nigeria: Le naira se renforce dans un contexte de volatilité des échanges sur le marché des changes - S&P relève la note du Nigeria

Le naira s'est raffermi face au dollar américain le 6 octobre 2026, clôturant à 1 331,50 nairas pour un dollar sur le marché des changes nigérian (NFEM). Cela représente une hausse de 1,40 naira par rapport à sa clôture précédente de 1 332,90 nairas pour un dollar, enregistrée le 5 octobre. Cette évolution de la devise s'est produite dans un contexte de volatilité persistante sur le marché des changes, observée depuis le début du mois d'octobre.

Au cours de la séance du 6 octobre, le naira s'est négocié entre 1 330 et 1 333 nairas pour un dollar, affichant ainsi une fourchette de fluctuation relativement étroite de trois nairas. Le cours de clôture de 1 331,50 nairas par dollar s'est appuyé sur un cours moyen pondéré de 1 330,8745 nairas par dollar. Ces fluctuations relativement limitées du taux de change contrastent fortement avec les variations plus importantes enregistrées dans le volume quotidien des transactions, ce qui indique une divergence dans la dynamique du marché.

Le volume quotidien des transactions sur le NFEM a connu des variations importantes au cours des dernières séances, l'activité de négociation oscillant largement entre 196,68 millions de dollars et 619,22 millions de dollars. Le 5 octobre, le marché a enregistré un volume d'affaires substantiel de 619,22 millions de dollars répartis sur 287 transactions. Ce chiffre était nettement supérieur au volume de 569,80 millions de dollars issu de 249 transactions rapporté le 2 octobre, ce qui met en évidence une liquidité de marché inégale. La Banque centrale du Nigeria n'avait pas communiqué le volume total des transactions du NFEM pour le 6 octobre au moment de la rédaction du présent rapport.

Ces chiffres indiquent que la liquidité quotidienne du marché et les volumes de transactions ont été irréguliers, même si le naira est resté dans une fourchette relativement étroite. Cette dynamique est importante pour les investisseurs et les entreprises qui recherchent de la prévisibilité et une profondeur suffisante sur le marché des changes pour leurs opérations. Les dernières fluctuations monétaires coïncident avec des signes plus généraux d'une confiance accrue des institutions internationales dans les perspectives économiques du Nigeria.

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S&P Global Ratings a récemment relevé les notations de crédit à long terme du Nigeria en devises étrangères et en monnaie locale de « B- » à « B », ce qui constitue une avancée significative pour la situation financière du pays. L'agence de notation a invoqué, pour justifier cette révision à la hausse, les progrès liés aux réformes en cours dans le pays ainsi que l'évolution favorable du marché des changes. Cela témoigne d'une perception extérieure de plus en plus positive des ajustements économiques du Nigeria et de leur impact potentiel sur la stabilité.

Points clés à retenir

Le récent raffermissement du naira, qui a atteint 1 331,50 nairas pour un dollar le 6 octobre 2026 sur le marché nigérian des changes (NFEM), offre un aperçu des dynamiques complexes actuellement à l'oeuvre dans le paysage monétaire nigérian. Alors que le taux de change quotidien lui-même n'a affiché que des fluctuations relativement faibles, évoluant dans une fourchette étroite de trois nairas, l'activité sous-jacente du marché révèle une réalité bien différente. Le volume d'affaires quotidien du NFEM a connu une volatilité importante, oscillant largement entre 196,68 millions de dollars et 619,22 millions de dollars lors des dernières séances. Cette divergence entre un taux de change relativement stable et une liquidité de marché inégale, caractérisée par des volumes de transactions fluctuants, suggère que le marché cherche encore son équilibre dans le contexte des réformes en cours. Cette liquidité inégale pourrait poser des difficultés aux entreprises et aux investisseurs ayant besoin d'un accès régulier aux devises étrangères, même si le taux officiel semble plus stabilisé. Cette évolution des taux de change intervient également à un moment où les institutions internationales manifestent une confiance accrue dans la trajectoire économique du Nigeria. Il convient notamment de noter que S&P Global Ratings a récemment relevé la note de crédit du Nigeria de « B- » à « B », en citant spécifiquement les améliorations liées aux réformes du pays et à l'évolution du marché des changes. Cette validation externe souligne l'impact positif potentiel des ajustements politiques du gouvernement, alors même que le marché intérieur continue de traverser des périodes de liquidité et de volume d'échanges irréguliers. L'interaction entre ces facteurs restera cruciale pour la stabilité économique du Nigeria et le sentiment des investisseurs à l'avenir.