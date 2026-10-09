Bénin: Le portefeuille d'un milliardaire béninois bondit de 430 millions de dollars

Le milliardaire béninois Samuel Dossou-Aworet a vu son portefeuille d'investissements augmenter de 430 millions de dollars au cours du troisième trimestre. Cette hausse significative s'explique par la progression du cours des actions de Seplat Energy Plc et d'Aradel Holdings Plc. Fin septembre, la valeur totale de ses participations combinées dans ces deux sociétés s'élevait à 1,59 milliard de dollars, contre 1,16 milliard au 1er juillet.

Cette progression est principalement due à Seplat Energy Plc, dont M. Dossou-Aworet détient 81 015 319 actions, soit environ 13,5 %, par l'intermédiaire de son groupe Petrolin. Le cours de l'action Seplat a bondi de 40,8 % au cours du trimestre, passant de 11 363,90 nairas au 1er juillet à un niveau record de 16 000,10 nairas au 30 septembre. Aradel Holdings Plc a également contribué à cette hausse, M. Dossou-Aworet détenant une participation de 12,3 % correspondant à 532 693 719 actions.

À elle seule, la hausse du cours de l'action Seplat a fait passer la valeur de sa participation de 667,1 millions de dollars à 976,1 millions de dollars, soit une augmentation de 309 millions de dollars. Le cours de l'action Aradel a progressé de 19,9 %, passant de 1 275,80 nairas à 1 530,00 nairas, ce qui a ajouté 121,3 millions de dollars à ses participations et fait passer leur valeur de 492,4 millions de dollars à 613,7 millions de dollars. Un léger raffermissement du naira, passé de 1 380,17 nairas pour un dollar à 1 328,02 nairas, a également contribué à une hausse supplémentaire de 4 % de la valeur en dollars de ses investissements.

La solide performance boursière de Seplat a été soutenue par la hausse des prix du pétrole brut, qui ont dépassé les 100 dollars le baril en septembre à la suite de perturbations dans le transport maritime. La société a également publié de solides résultats financiers, son bénéfice avant impôts du premier semestre ayant augmenté de 74,1 % pour atteindre 790,4 milliards de nairas. Seplat a clôturé le trimestre avec une capitalisation boursière d'environ 9 600 milliards de nairas, ce qui en fait la sixième entreprise la plus valorisée de la Bourse du Nigeria.

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Ces gains significatifs soulignent l'impact des marchés mondiaux des matières premières et des solides résultats d'entreprise sur le patrimoine des investisseurs. L'action Seplat a connu des hausses journalières notables, notamment des progressions de 10 % les 3 et 10 septembre, ainsi qu'un bond de 7,3 % le 24 septembre. Ces fluctuations mettent en évidence le potentiel de rendements substantiels dans le secteur de l'énergie, qui influence les principaux acteurs de la Bourse du Nigeria.

Points clés à retenir

La forte plus-value de 430 millions de dollars enregistrée par le portefeuille de Samuel Dossou-Aworet au troisième trimestre met en évidence l'important potentiel de création de richesse du secteur énergétique nigérian, porté par une conjonction de facteurs mondiaux et locaux. Les performances d'entreprises telles que Seplat Energy Plc et Aradel Holdings Plc soulignent l'impact direct des marchés internationaux des matières premières sur la Bourse du Nigeria, comme en témoigne le dépassement des 100 dollars le baril par les cours du pétrole brut en raison des perturbations du transport maritime.

Cette dynamique de marché externe, associée à de solides performances internes des entreprises -- comme la hausse de 74,1 % du bénéfice avant impôts de Seplat au premier semestre --, crée un environnement propice aux rendements pour les investisseurs. De plus, le léger raffermissement du naira face au dollar au cours de cette période a amplifié la valeur en dollars de ces investissements, démontrant ainsi à quel point les fluctuations monétaires peuvent jouer un rôle crucial dans l'appréciation globale du portefeuille pour les investisseurs étrangers ou ceux qui gèrent un patrimoine libellé en dollars.

Le fait que Seplat soit la sixième entreprise la plus valorisée de la Bourse nigériane, Aradel affichant également une capitalisation boursière importante, témoigne de l'importance stratégique et de l'envergure de ces acteurs du secteur de l'énergie. Ce scénario illustre comment des participations concentrées détenues par de grands investisseurs, à l'image des parts substantielles de Dossou-Aworet, peuvent connaître une appréciation rapide de leur valeur lorsque les conditions de marché sont favorables, reflétant à la fois les opportunités et la volatilité inhérente aux secteurs liés aux matières premières. Les fortes hausses boursières observées en une seule journée pour Seplat illustrent encore davantage la nature dynamique de ces actifs.