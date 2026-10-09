Ouganda: L'Ouganda ouvre l'introduction en bourse de la raffinerie Dangote aux investisseurs

L'Autorité des marchés financiers de l'Ouganda a autorisé les investisseurs professionnels et les investisseurs fortunés du pays à participer à l'introduction en bourse de Dangote Petroleum Refinery, d'un montant de 1,6 milliard de dollars. Cette décision, qui fait suite à une autorisation similaire accordée par le Kenya, élargit l'accès à cette opération boursière historique nigériane au-delà de son marché national. L'autorisation a été accordée mardi à la suite d'une demande déposée au nom de la raffinerie par Stanbic IBTC Capital.

L'introduction en bourse vise à lever environ 2 150 milliards de nairas grâce à la vente de 4,1 milliards d'actions au prix unitaire de 525 nairas. L'accès des investisseurs ougandais est limité aux professionnels et aux particuliers fortunés, ce qui interdit toute publicité de masse ou sollicitation à grande échelle. SBGS Uganda Limited est le seul intermédiaire autorisé par l'Autorité des marchés de capitaux à commercialiser l'offre. L'autorité de régulation a explicitement précisé que son autorisation ne constituait ni un soutien ni une recommandation de l'introduction en bourse.

Cette offre, d'un montant de 1,6 milliard de dollars, a été approuvée en septembre par la Commission nigériane des valeurs mobilières et des changes (SEC), ce qui en fait la plus importante vente d'actions jamais réalisée en Afrique à ce jour. La raffinerie Dangote, dont le coût de construction s'élèverait à 20 milliards de dollars, traite actuellement 700 000 barils de brut par jour. Le produit de l'introduction en bourse devrait financer l'extension prévue de la raffinerie, qui vise à doubler sa capacité pour atteindre 1,4 million de barils par jour.

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Cette expansion sur les marchés financiers d'Afrique de l'Est permet à la raffinerie Dangote Petroleum d'accéder à un vivier d'investisseurs plus large, élargissant ainsi la portée géographique de sa plus importante opération de levée de fonds. Cette initiative souligne l'ambition de transformer une vente d'actions nigérianes en une opportunité d'investissement africaine plus accessible. Pour les investisseurs, cela offre la possibilité de s'exposer à un actif industriel majeur et à la présence régionale croissante du groupe Dangote.

L'introduction en bourse avait initialement été structurée comme une offre nigériane, les conseillers de Dangote ayant engagé des discussions avec plusieurs autres marchés africains afin de faciliter la participation. Suivant l'exemple du Kenya, l'Ouganda a désormais mis en place une procédure permettant à ses investisseurs éligibles d'y participer. L'Afrique du Sud, l'Égypte et le Ghana ont également mené des discussions, tandis que le Rwanda s'emploie activement à faciliter l'accès. Cette dynamique régionale en cours exige des régulateurs et des opérateurs de marché qu'ils s'adaptent à des exigences transfrontalières complexes.

Points clés à retenir

L'extension de l'introduction en bourse de Dangote Petroleum Refinery, d'un montant de 1,6 milliard de dollars, aux investisseurs ougandais et kényans marque une étape importante dans l'élargissement de l'accès à cette opération boursière nigériane historique à l'échelle de l'Afrique. Initialement limitée au Nigeria, cette décision d'inclure d'autres marchés africains comme l'Ouganda - avec ses restrictions spécifiques aux investisseurs professionnels et aux particuliers fortunés - reflète une stratégie du groupe Dangote visant à mobiliser un plus large éventail d'investisseurs pour financer ses ambitieux projets d'expansion.

Cette introduction en bourse, la plus importante jamais réalisée en Afrique à ce jour, vise à lever 2 150 milliards de nairas afin de doubler la capacité de la raffinerie, la faisant passer de 700 000 à 1,4 million de barils par jour, ce qui renforcera encore son rôle sur le marché nigérian des carburants. Cette offensive régionale, qui inclut des discussions en cours avec l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Ghana et le Rwanda, met en évidence une ambition plus large visant à favoriser les opportunités d'investissement transfrontalières au sein de l'Afrique, alors même que les régulateurs doivent composer avec des exigences complexes.

Alors que l'Autorité ougandaise des marchés de capitaux a mis en garde les investisseurs contre les risques liés aux juridictions étrangères et a explicitement précisé que son autorisation ne constituait pas une recommandation, la stratégie de « l'introduction en bourse populaire », calquée sur la participation massive du grand public à celle de Saudi Aramco, témoigne de la volonté de Dangote d'en faire un investissement africain largement détenu.

Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de l'expansion régionale plus large du groupe Dangote, notamment avec un nouveau projet de raffinerie au Kenya, positionnant l'introduction en bourse comme la pierre angulaire de sa présence continentale croissante.