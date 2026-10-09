Nigeria: Le marché boursier nigérian recule dans un contexte de vague de ventes dans le secteur bancaire

Le marché boursier nigérian a poursuivi mardi sa tendance baissière, les nouvelles pressions à la vente sur les valeurs bancaires ayant entraîné l'indice de référence à la baisse. L'indice NGX All-Share a reculé de 0,16 %, clôturant à 250 273,50 points, ce qui a ramené la capitalisation boursière à 163 810 milliards de nairas. Cette baisse est en grande partie due aux pertes enregistrées par les valeurs financières, l'indice bancaire NGX ayant reculé de 1,25 %, ce qui en fait le secteur le moins performant de la journée.

La forte baisse du secteur bancaire a vu First HoldCo mener la vague de ventes, ses actions reculant de 5,09 %. Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a également connu une baisse notable de 2,72 %, tandis que Stanbic IBTC a reculé de 1,36 %. Au-delà du secteur bancaire, Axa Mansard Insurance et Cornerstone Insurance ont été mises sous pression, chutant respectivement de 3,07 % et 2,97 %, soulignant une faiblesse plus générale des titres des services financiers.

Malgré la baisse de l'indice de référence, la largeur du marché s'est légèrement améliorée pour s'établir à 0,89x, avec 33 titres en hausse contre 37 en baisse. L'activité boursière s'est toutefois considérablement affaiblie, le volume des échanges ayant chuté de 33,83 % pour s'établir à 579,17 millions d'actions. Le nombre de transactions a également baissé de 24,93 % pour atteindre 39 811, et le chiffre d'affaires du marché a diminué de 11,77 % pour s'établir à 36,06 milliards de nairas.

Les gains enregistrés par le marché depuis le début de l'année restent fortement concentrés dans certains secteurs spécifiques, les valeurs pétrolières et gazières ainsi que les valeurs industrielles affichant les meilleures performances. L'indice NGX Oil & Gas a bondi de 133,81 % depuis le début de l'année, surpassant largement le rendement de 60,83 % de l'indice NGX-ASI, plus large. De même, l'indice des biens industriels a progressé de 83,93 %, tandis que l'indice bancaire, malgré les pressions récentes, affiche toujours une hausse de 75,08 % depuis le début de l'année.

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Access Holdings s'est imposée comme le titre le plus négocié en volume, avec 192,58 millions d'actions échangées, suivie par United Bank for Africa avec 32,75 millions d'actions. En valeur, Aradel Holdings a dominé les échanges avec 7,63 milliards de nairas de titres échangés. La combinaison de la baisse des cours, de la réduction du volume des échanges et des ventes massives sur les titres bancaires laisse présager une séance boursière plus prudente, même si le marché affiche toujours une solide performance depuis le début de l'année.

Points clés à retenir

Le marché boursier nigérian a connu une séance marquée par la prudence, caractérisée par un recul de son indice de référence et une forte pression à la vente sur les valeurs bancaires. Malgré la progression impressionnante de 60,83 % enregistrée par l'indice NGX All-Share depuis le début de l'année, la séance de mardi a mis en évidence une disparité croissante dans les performances sectorielles.

L'indice bancaire NGX, bien qu'il affiche toujours une hausse de 75,08 % depuis le début de l'année, a été le secteur le moins performant de la journée, ce qui indique un changement de sentiment chez les investisseurs ou des prises de bénéfices. Cela contraste fortement avec la solide performance des secteurs du pétrole et du gaz ainsi que des biens industriels, qui ont enregistré depuis le début de l'année des hausses respectives de 133,81 % et 83,93 %.

Le ralentissement de l'activité globale du marché, avec un volume des transactions en baisse de 33,83 % et un chiffre d'affaires en recul de 11,77 %, suggère une prudence généralisée de la part des investisseurs. L'étendue du marché, bien que légèrement améliorée, a tout de même affiché davantage de titres en baisse que de titres en hausse, renforçant ainsi l'idée d'un investissement sélectif.

Ce scénario souligne l'importance pour les investisseurs de ne pas se limiter aux chiffres des indices phares et d'examiner de plus près les performances sectorielles, car la dynamique du marché est de plus en plus déterminée par des tendances sectorielles spécifiques plutôt que par des hausses généralisées. La faiblesse persistante du secteur de l'assurance, en baisse de 8,06 % depuis le début de l'année, illustre encore davantage les fortunes divergentes au sein du paysage boursier nigérian, ce qui incite à adopter une stratégie d'investissement nuancée.