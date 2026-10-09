Nigeria: L'excédent de la balance courante du Nigeria devrait atteindre 8,69 milliards de dollars au troisième trimestre

L'Association des opérateurs des marchés financiers (FMDA) prévoit que l'excédent de la balance courante du Nigeria atteindra 8,69 milliards de dollars au troisième trimestre 2026.

Cette prévision, détaillée dans son rapport mensuel sur les marchés de septembre 2026, fait suite à un excédent de 7,54 milliards de dollars enregistré au deuxième trimestre de l'année. Le chiffre du deuxième trimestre avait déjà dépassé les prévisions antérieures de la FMDA, qui s'élevaient à 6,12 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une performance supérieure aux attentes.

L'augmentation prévue de l'excédent est principalement attribuée à la persistance de prix élevés du pétrole brut et à une baisse de la demande d'importations. La hausse des cours du pétrole, le Brent s'établissant en moyenne à 99,95 dollars le baril en septembre, a considérablement soutenu la position extérieure du Nigeria. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont contribué à cette hausse de 14,43 % des cours du pétrole au cours du mois.

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La balance commerciale du Nigeria s'est régulièrement améliorée, passant de 1,18 milliard de dollars au quatrième trimestre 2025 à 5,45 milliards de dollars au premier trimestre 2026, puis à 9,22 milliards de dollars au deuxième trimestre. De même, la balance courante est passée de 1,40 milliard de dollars au quatrième trimestre 2025 à 4,98 milliards de dollars au premier trimestre 2026, avant d'atteindre 7,54 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les réserves de change brutes ont également grimpé à 54,92 milliards de dollars en septembre, contre 53,81 milliards en août, reflétant le renforcement de la position extérieure.

Cette amélioration de la position extérieure a coïncidé avec une appréciation du naira, qui s'est raffermi de 1,93 % en septembre. La FMDA attribue cette évolution principalement à l'amélioration des fondamentaux du marché des changes, notamment à des entrées plus importantes provenant des recettes pétrolières et à une confiance soutenue des marchés. L'association a noté que, bien que l'introduction en bourse de Dangote Petroleum Refinery ait pu susciter un certain intérêt chez les investisseurs, son impact direct sur la liquidité globale du marché des changes reste pour l'instant limité, des conversions importantes de devises étrangères n'étant attendues qu'après l'attribution des actions.

L'excédent du compte courant de 8,69 milliards de dollars au troisième trimestre reste une projection, dans l'attente de la publication des données officielles. Les analystes surveilleront si cette tendance au renforcement se poursuit, d'autant plus que l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) prévoit que le prix du Brent se stabilisera autour de 90 dollars le baril au second semestre 2026 avant de baisser davantage pour atteindre 74 dollars en 2027. Ces perspectives interviennent alors que le Comité de politique monétaire du Nigeria a abaissé son taux directeur de 350 points de base, le ramenant à 23 % en septembre, parallèlement à des baisses prévues des entrées de liquidités dans le système financier pour le mois d'octobre.

Points clés à retenir

L'excédent prévu du compte courant du Nigeria, qui s'élève à 8,69 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2026, témoigne d'un renforcement significatif de la position extérieure du pays, porté par une conjonction de facteurs. La hausse des cours mondiaux du pétrole brut, alimentée par les tensions géopolitiques, a stimulé les recettes pétrolières, qui constituent un élément essentiel des recettes en devises du Nigeria.

Parallèlement, la baisse de la demande d'importations a contribué à une balance commerciale plus saine, soutenant encore davantage le compte courant. Cette amélioration de l'environnement macroéconomique s'est traduite par des avantages tangibles, notamment une appréciation notable du naira et une hausse des réserves brutes de change, signe d'une confiance accrue des marchés et de meilleurs fondamentaux en matière de change.

Toutefois, l'Association des opérateurs des marchés financiers (FMDA) met en garde : bien que l'introduction en bourse de la raffinerie Dangote Petroleum ait suscité l'intérêt des investisseurs, son impact direct sur la liquidité globale du marché des changes n'est pas encore pleinement visible, car des conversions importantes de devises étrangères ne sont attendues qu'après l'attribution des actions.

La pérennité de cette tendance positive dépendra de l'évolution future des cours du pétrole - certaines prévisions suggérant une modération - ainsi que de l'efficacité continue des politiques économiques nationales, notamment la récente baisse des taux décidée par le Comité de politique monétaire visant à maîtriser l'inflation et la liquidité. Cette interaction complexe entre les marchés mondiaux des matières premières, la demande intérieure et les décisions politiques déterminera la trajectoire économique du Nigeria au cours des prochains trimestres.