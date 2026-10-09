Nigeria: Le vice-président du Nigeria annonce une introduction en bourse majeure de la NNPC

Le vice-président du Nigeria, Kashim Shettima, a indiqué que l'introduction en bourse attendue de la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC) devrait déclencher une frénésie boursière sans précédent à la Bourse du Nigeria. S'exprimant au nom du président Bola Tinubu lors du cinquième anniversaire de la Commission nigériane de régulation du secteur pétrolier en amont (NUPRC) à Abuja mardi, M. Shettima a laissé entendre que l'entrée en bourse de la compagnie pétrolière d'État pourrait « submerger » la bourse locale. Il a établi un parallèle avec l'activité boursière intense qui a entouré la récente introduction en bourse de la raffinerie Dangote, soulignant la forte hausse attendue de la demande de capitaux.

Les commentaires de M. Shettima laissent entrevoir un impact considérable sur le marché boursier local, cette introduction en bourse étant susceptible de susciter un intérêt considérable de la part des investisseurs. Toutefois, Bayo Ojulari, directeur général du groupe NNPC, a précisé qu'aucune date n'avait encore été fixée pour l'introduction en bourse (IPO) envisagée. M. Ojulari a souligné que la décision finale concernant l'introduction en bourse revient aux actionnaires de la société. Actuellement, la NNPC s'attache à se préparer à cette introduction, tandis que des consultants et d'autres parties prenantes évaluent son état de préparation et les actions encore à mener.

Bien qu'aucun chiffre précis concernant l'introduction en bourse de la NNPC n'ait été communiqué, les réformes plus larges menées par le gouvernement visent à mobiliser des investissements importants. L'arrêté de 2026 relatif aux incitations fiscales pour les projets pétroliers et gaziers en eaux profondes, par exemple, est conçu pour mobiliser jusqu'à 50 milliards de dollars de nouveaux investissements, à commencer par le projet Bonga South-West. Ces efforts contribuent à faire du Nigeria la première destination africaine pour les investissements dans le secteur pétrolier et gazier depuis deux années consécutives. Par ailleurs, plus de 170 communautés ont bénéficié de projets dans les domaines de l'éducation et de la santé grâce à des initiatives en faveur des communautés d'accueil.

Pour les investisseurs, l'introduction en bourse potentielle de la NNPC représente une opportunité majeure, avec la perspective d'une « frénésie boursière sans précédent » à la Bourse du Nigeria. Cela pourrait se traduire par une liquidité accrue du marché et de nouvelles perspectives d'investissement. Pour la NNPC, une introduction en bourse réussie apporterait des capitaux essentiels à son expansion et à son efficacité opérationnelle, tout en renforçant la transparence du marché et sa valorisation. Les réformes en cours menées par le gouvernement, notamment la loi sur l'industrie pétrolière (Petroleum Industry Act), visent à créer un environnement plus prévisible et plus attractif, afin d'encourager de nouveaux investissements et d'améliorer la production de pétrole brut dans l'ensemble du secteur.

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La NUPRC, créée par la loi sur l'industrie pétrolière (PIA) en 2021, joue un rôle central dans la régulation du secteur pétrolier en amont, en supervisant l'octroi des licences, les baux et le développement des gisements. La PIA elle-même a mis fin à deux décennies d'incertitude dans le secteur en établissant des règles plus claires pour les investisseurs et en accordant aux communautés d'accueil une plus grande participation dans les zones de production pétrolière. Depuis lors, la Commission a mené à bien des procédures d'octroi de licences et d'appels d'offres, notamment le cycle d'octroi de licences pétrolières 2024/2025, qui a attiré des offres émanant tant d'entreprises locales qu'internationales. Le gouvernement fédéral reste déterminé à faire du Nigeria la première destination africaine pour les capitaux à long terme dans le secteur des hydrocarbures, en garantissant des conditions claires et en veillant au respect des règles.

Points clés à retenir

Les déclarations du vice-président Kashim Shettima concernant l'éventuelle introduction en bourse de la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC) soulignent une initiative stratégique plus large du gouvernement fédéral visant à redynamiser le secteur pétrolier et gazier nigérian et à attirer d'importants capitaux à long terme. Cette introduction en bourse, dont la date n'est pas encore fixée, est présentée comme un événement majeur sur les marchés, reflétant la confiance du gouvernement dans le potentiel du secteur.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des réformes globales lancées par la loi sur l'industrie pétrolière (Petroleum Industry Act, PIA) de 2021, qui visait à mettre fin à des décennies d'incertitude en établissant des règles plus claires, un cadre prévisible pour les investisseurs et une plus grande implication des communautés d'accueil. Ces réformes ont déjà donné des résultats tangibles, notamment la suppression du clientélisme politique dans l'attribution des concessions, désormais remplacée par des procédures d'appel d'offres ouvertes et concurrentielles, ainsi qu'une amélioration notable de la stabilité de la production de pétrole brut, qui a permis de mettre fin aux pertes importantes dues au vol et au vandalisme.

La Commission nigériane de régulation du secteur pétrolier en amont (NUPRC), créée en vertu de la PIA, a joué un rôle déterminant dans la mise en oeuvre de ces changements, en menant à bien des cycles d'octroi de licences et en rétablissant la confiance des investisseurs. En conséquence, le Nigeria a été classé première destination africaine pour les investissements dans le pétrole et le gaz pendant deux années consécutives.

Le gouvernement continue d'améliorer le climat d'investissement en s'attaquant aux coûts élevés et à la lenteur des procédures de passation de marchés, et en mettant en place des mesures incitatives pour les projets en amont et en mer profonde, telles que l'arrêté de 2026 relatif aux exonérations fiscales incitatives pour les projets pétroliers et gaziers en mer profonde, destiné à mobiliser jusqu'à 50 milliards de dollars de nouveaux investissements. Ces efforts concertés témoignent d'une volonté résolue de positionner le Nigeria comme une destination de choix pour les capitaux du secteur des hydrocarbures, l'introduction en bourse de la NNPC pouvant constituer le couronnement de ces transformations en cours.