Nigeria: L'introduction en bourse de la raffinerie Dangote s'ouvre aux investisseurs kényans

Les investisseurs kényans peuvent désormais participer à l'introduction en bourse de Dangote Petroleum Refinery, d'un montant de 1,6 milliard de dollars. L'Autorité des marchés financiers du Kenya a approuvé un prospectus simplifié pour un certificat de dépôt international, permettant ainsi aux investisseurs locaux d'accéder à la vente des actions. Renaissance Capital (Kenya) et sa filiale nigériane faciliteront la participation des Kenyans à cette offre, qui a débuté le 14 septembre et devrait s'achever le 13 octobre.

La structure approuvée des certificats de dépôt internationaux (GDR) permet aux investisseurs kényans éligibles de prendre une participation dans la raffinerie nigériane sans acheter directement ses actions au Nigeria. Renaissance Capital Kenya gérera les modalités de conservation des fonds des investisseurs kényans, en collaboration avec son homologue nigérian. À l'issue de la clôture de l'introduction en bourse et de l'attribution des actions, la banque d'investissement kenyane prévoit de structurer les GDR en vue de leur cotation à la Bourse de Nairobi, sous réserve de l'approbation de la Commission nigériane des valeurs mobilières et des changes.

Cette introduction en bourse vise à lever des fonds afin de doubler la capacité de la raffinerie, qui passerait ainsi de 700 000 à 1,4 million de barils par jour. Présentée comme potentiellement la plus grande offre publique d'Afrique, elle a déjà suscité un vif intérêt, avec plus de 7 millions de dollars (environ 10 milliards de nairas) engagés par des milliers d'investisseurs dès la première heure. L'offre porte sur 4,1 milliards de nouvelles actions ordinaires, au prix unitaire de 525 nairas, avec un investissement minimum de 10 actions pour un montant de 5 250 nairas.

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Cette extension de l'introduction en bourse aux investisseurs kényans élargit la portée de l'offre et soutient les ambitions plus larges de Dangote à travers l'Afrique de l'Est. Pour le Kenya, cet accord permet aux investisseurs locaux d'accéder à une importante offre d'actions africaine, renforçant ainsi l'objectif du pays de devenir une plaque tournante régionale pour la levée de capitaux transfrontalière. Plusieurs autres sociétés kenyanes agréées, notamment CPF Capital & Advisory, SBG Securities et Stanbic Bank, facilitent également l'accès des investisseurs grâce à des partenariats avec leurs homologues nigérians.

Dangote Industries a lancé cette introduction en bourse en septembre dans le cadre de sa stratégie visant à financer l'augmentation de ses capacités de production. Par ailleurs, le groupe prévoit la construction d'une raffinerie de 16 milliards de dollars, d'une capacité de 700 000 barils par jour, près de Lamu, au Kenya, destinée à approvisionner le marché régional de l'énergie. Le Kenya et le Rwanda se sont vu proposer une participation combinée de 30 % dans cette future raffinerie d'Afrique de l'Est, avec des options de paiement étalées sur quatre ans, ce qui diffère de l'introduction en bourse actuelle de la raffinerie nigériane.

Points clés à retenir

L'ouverture de l'introduction en bourse de Dangote Petroleum Refinery, d'un montant de 1,6 milliard de dollars, aux investisseurs kényans marque une décision stratégique de Dangote Industries visant à élargir sa base de financement et à renforcer sa présence sur le continent africain. Cette introduction en bourse, qui vise à doubler la capacité de la raffinerie nigériane pour la porter à 1,4 million de barils par jour, est présentée comme pouvant devenir la plus importante vente d'actions en Afrique, ce qui reflète l'ampleur des ambitions industrielles de Dangote.

Le recours innovant à une structure de certificats de dépôt internationaux (GDR), approuvée par l'Autorité des marchés de capitaux du Kenya, facilite non seulement les investissements transfrontaliers, mais souligne également le rôle croissant du Kenya en tant que pôle financier régional. Cette évolution permet aux investisseurs kényans de participer à un projet industriel africain de grande envergure sans s'engager directement sur le marché nigérian, créant ainsi un précédent pour de futures levées de fonds régionales.

Parallèlement, les projets de Dangote concernant une raffinerie distincte de 16 milliards de dollars, d'une capacité de 700 000 barils par jour, à Lamu (Kenya), avec des offres de participation au Kenya et au Rwanda, illustrent encore davantage une stratégie globale visant à dominer le marché énergétique d'Afrique de l'Est. Le vif intérêt initial des investisseurs pour cette introduction en bourse, avec des millions engagés dès la première heure, souligne la confiance du marché dans les projets de Dangote et la forte demande d'opportunités d'investissement à grande échelle ayant un impact régional.

Cette double approche, alliant l'augmentation des capacités au Nigeria et de nouveaux développements en Afrique de l'Est, positionne Dangote comme un acteur incontournable de l'avenir énergétique de l'Afrique.