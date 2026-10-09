Nigeria: Le Nigerian Exchange Group célèbre six décennies d'évolution des marchés financiers

Le Nigerian Exchange Group (NGX Group) trouve ses origines le 15 septembre 1960, date à laquelle la Bourse de Lagos a été constituée en société, quelques semaines seulement avant l'indépendance du Nigeria.

Cette institution a évolué, passant de la Bourse de Lagos à la Bourse nigériane, puis, à la suite de sa démutualisation en 2021, au NGX Group, tout en conservant sa date de création initiale de 1960. Depuis plus de six décennies, le développement du marché des capitaux nigérian reflète le parcours économique du pays, depuis la construction de la nation jusqu'à l'industrialisation et la transformation technologique.

La fonction première du marché des capitaux est de mettre en relation les capitaux et les opportunités, en mobilisant l'épargne et les investissements pour financer les entreprises, les priorités publiques et l'activité économique à long terme. Temi Popoola, directeur général du groupe et PDG du Nigerian Exchange Group, souligne la priorité de veiller à ce que le marché dispose de la profondeur et de la capacité nécessaires pour soutenir la prochaine phase de croissance du Nigeria. Il a déclaré que les ambitions du Nigeria nécessitent des capitaux d'une ampleur qui ne peut provenir d'une seule source, plaçant ainsi le marché des capitaux au coeur du débat sur le financement.

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La Bourse nigériane a facilité d'importantes levées de fonds, avec environ 6 490 milliards de nairas en 2025 provenant d'émetteurs publics et privés par le biais d'instruments de capitaux propres et à revenu fixe. Cette dynamique s'est poursuivie en 2026, le gouvernement fédéral ayant levé environ 10 840 milliards de nairas grâce à des obligations d'État (FGN) entre janvier et septembre. En septembre, les émissions des entreprises cotées sur la NGX atteignaient environ 2 760 milliards de nairas, comprenant un mélange d'actions, d'obligations d'entreprise, de billets de trésorerie et de cotations supplémentaires.

Ces fonds sont essentiels pour soutenir l'expansion des entreprises, renforcer les bilans, financer de nouveaux investissements et créer des capacités de croissance dans l'ensemble de l'économie. L'emprunt public sur le marché des capitaux mobilise l'épargne nationale pour répondre aux besoins de financement public, tandis que les investisseurs bénéficient d'opportunités d'allouer des capitaux à des instruments participant à l'activité économique du pays. Une récente recapitalisation du secteur bancaire, achevée en mars 2026, a permis à 33 banques de lever 4 650 milliards de nairas de capitaux frais, démontrant ainsi la capacité du marché à renforcer le système financier et à soutenir la croissance économique.

Le marché des capitaux est de plus en plus considéré comme une infrastructure économique, plutôt que comme un simple lieu de négociation de titres, facilitant ainsi la transformation économique. La technologie joue un rôle essentiel : NGX Invest, une plateforme numérique d'offre publique, a facilité la levée de plus de 2 800 milliards de nairas, soit environ 60 % des capitaux levés lors de la recapitalisation bancaire. Cette plateforme permet de mettre en relation les émetteurs avec un vivier plus large d'investisseurs et simplifie le processus de souscription, ce qui témoigne d'une évolution majeure vers une participation plus large et une transition numérique dans la formation de capital au Nigeria.

Points clés à retenir

Le Nigerian Exchange Group (NGX Group) est une institution fondamentale de l'histoire économique du Nigeria. Il a été créé sous le nom de « Lagos Stock Exchange » le 15 septembre 1960, juste avant l'indépendance du pays. Son évolution, sur plus de six décennies, reflète le parcours du Nigeria lui-même, depuis les débuts de la construction nationale jusqu'à l'économie sophistiquée d'aujourd'hui, et il a toujours joué un rôle essentiel dans la mobilisation des capitaux.

La capacité du marché a récemment été mise en évidence par son rôle dans la mobilisation de près de 6 490 milliards de nairas en 2025 et de 10 840 milliards de nairas pour le gouvernement fédéral d'ici septembre 2026. De plus, la recapitalisation réussie du secteur bancaire, qui a permis à 33 banques de lever 4 650 milliards de nairas d'ici mars 2026, a mis en évidence la capacité du marché à renforcer le système financier et à soutenir la croissance économique.

Temi Popoola, directeur général et PDG du Nigerian Exchange Group, souligne l'importance stratégique du marché pour fournir l'ampleur des capitaux nécessaires aux ambitions futures du Nigeria, au-delà de toute source unique. L'intégration croissante de la technologie, illustrée par le fait que NGX Invest a facilité la mobilisation de 60 % des fonds destinés à la recapitalisation bancaire, transforme le marché en une infrastructure économique essentielle, élargissant la participation et simplifiant l'accès pour les investisseurs. Cette adaptation continue garantit que le marché des capitaux reste au coeur du financement du développement à long terme du Nigeria.