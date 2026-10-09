Nigeria: Les cours de l'or au Nigeria reculent face à un naira fort et à la politique restrictive de la Fed américaine

Les cours de l'or au Nigeria ont récemment baissé pour s'établir à environ 180 000 nairas le gramme, marges commerciales comprises. Cette baisse des cours locaux de l'or s'est produite dans un contexte de raffermissement de la monnaie nigériane et d'une politique monétaire restrictive de la part de la banque centrale américaine. Cette évolution reflète une interaction complexe entre des facteurs économiques mondiaux et nationaux qui influencent la valeur du métal précieux sur le marché nigérian.

La plupart des vendeurs d'or sur les principaux marchés nigérians de Lagos, Kano et Abuja appliquent généralement une majoration locale comprise entre 5 % et 10 % en plus du cours au comptant mondial. Le cours local de l'or est fondamentalement calculé en multipliant le cours mondial de l'or par le taux de change USD/NGN, ce qui fait des fluctuations monétaires un facteur hautement volatil pour les acheteurs nigérians. Par conséquent, un dollar américain plus fort exerce généralement une pression à la baisse sur les cours mondiaux de l'or libellés en dollars.

Le prix de l'or au gramme s'est situé entre 174 900 et 176 500 nairas, tandis que le prix à l'once variait entre 5 449 000 et 5 516 000 nairas. Ces chiffres correspondent à un cours au comptant mondial se situant approximativement entre 4 120 et 4 165 dollars par once. Parallèlement, le taux de change au comptant USD/NGN s'est établi entre environ 1 320 et 1 331 nairas pour un dollar sur le marché des changes nigérian, ce qui sous-tend la structure locale des prix.

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Pour les investisseurs et les épargnants nigérians, l'or physique, qu'il s'agisse de lingots, de pièces ou de bijoux, constitue une couverture essentielle pour protéger leur capital contre l'érosion du pouvoir d'achat du naira. Une Réserve fédérale américaine aux prises avec une politique monétaire restrictive, caractérisée par des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps, conduit généralement à un renforcement du dollar américain, ce qui nuit à l'attrait de l'or en tant qu'actif non rémunérateur. Cette dynamique influence les décisions d'investissement, d'autant plus que les tensions géopolitiques et la hausse des rendements obligataires américains tendent également à soutenir le dollar, considéré comme une valeur refuge, ce qui affecte encore davantage la valeur de l'or.

Les traders suivent de près le compte-rendu de la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC) à la recherche d'indices sur les futures hausses de taux et les paramètres de politique monétaire, qui devraient influencer à la fois le dollar américain et l'or. L'outil FedWatch du CME Group indique une probabilité d'environ 85 % d'une hausse des taux de la Fed en décembre, les stratèges de BNY Markets s'attendant à une deuxième hausse de ce cycle d'ici la fin de l'année. L'escalade des tensions au Moyen-Orient, notamment la prise de contrôle de sites stratégiques par les forces soutenues par l'Arabie saoudite et les frappes des Houthis, soutenus par l'Iran, contre des cibles saoudiennes, attisent les craintes de pressions inflationnistes liées à l'énergie. Ces pressions pourraient soutenir les rendements obligataires américains et renforcer davantage le dollar américain, tandis que la banque centrale chinoise a poursuivi sa campagne d'achat d'or pour le 23e mois consécutif, bien que cela n'ait qu'un impact limité sur les cours.

Points clés à retenir

La récente baisse des cours de l'or au Nigeria met en évidence l'interaction complexe entre la vigueur de la monnaie nationale et la politique monétaire mondiale. Pour les investisseurs nigérians, l'or a traditionnellement constitué une couverture essentielle contre la volatilité du naira et l'érosion de son pouvoir d'achat, les cours locaux étant directement influencés par le taux de change USD/NGN.

Un naira plus fort, comme on l'a observé récemment, se traduit généralement par une baisse des cours locaux de l'or, indépendamment des fluctuations mondiales. Parallèlement, la position restrictive de la Réserve fédérale américaine, qui laisse entrevoir des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps, renforce le dollar américain. Cela rend les actifs libellés en dollars plus attractifs et a un impact négatif sur l'or, qui ne génère pas de rendement, car un dollar plus fort fait généralement baisser les cours mondiaux de l'or.

Le marché surveille de près les prochains signaux du FOMC, avec une probabilité de 85 % d'une hausse des taux en décembre, ce qui renforcerait probablement la vigueur du dollar. De plus, les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient, notamment autour des voies d'approvisionnement énergétiques stratégiques, alimentent les craintes d'une inflation tirée par les prix de l'énergie.

Ce scénario tend à soutenir les rendements obligataires américains, ce qui apporte un soutien supplémentaire au dollar américain et pourrait constituer un frein pour l'or. Alors que la banque centrale chinoise poursuit ses acquisitions régulières d'or, le contexte fondamental global, dominé par des perspectives de dollar fort et des hausses potentielles des taux d'intérêt, limite actuellement son impact sur les cours mondiaux de l'or. Cette conjonction de facteurs souligne les défis auxquels est confronté l'or en tant que placement dans le climat économique actuel, en particulier pour ceux qui recherchent une couverture contre la dépréciation monétaire.