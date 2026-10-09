Nigeria: La Fondation Dangote offre des actions gratuites aux étudiants dans le cadre de l'introduction en bourse de la raffinerie

La Fondation Aliko Dangote a lancé une initiative de subventions d'actions pour les étudiants, offrant aux étudiants universitaires nigérians éligibles la possibilité de participer à l'introduction en bourse (IPO) en cours de la société Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE (DPRP).

Cette initiative vise à renforcer la culture financière et à encourager la création de richesse chez les jeunes Nigérians. Ce week-end, la Fondation a organisé une session en ligne à l'intention des journalistes étudiants des établissements d'enseignement supérieur de tout le pays afin de les sensibiliser à l'introduction en bourse et à l'importance de l'éducation financière.

Dans le cadre de cette initiative, les étudiants âgés de 18 ans et plus, inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur publics ou privés, peuvent recevoir gratuitement des actions DPRP. Pour en bénéficier, les étudiants doivent acheter au moins 10 actions via la plateforme dédiée, ipo.alikodangotefoundation.org. Pour chaque souscription éligible, la Fondation Aliko Dangote offre 10 actions supplémentaires sans frais supplémentaires pour l'étudiant, favorisant ainsi une initiation précoce au marché des capitaux.

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Au prix d'offre de l'introduction en bourse de 525 nairas par action, les étudiants doivent investir au moins 5 250 nairas pour souscrire à 10 actions. La souscription supplémentaire de 10 actions financée par la Fondation représentera également une valeur de 5 250 nairas, ce qui signifie qu'un étudiant éligible investissant 5 250 nairas pourrait potentiellement recevoir des actions d'une valeur de 10 500 nairas si les deux souscriptions sont entièrement attribuées. Au total, l'introduction en bourse de DPRP propose 4,1 milliards d'actions ordinaires, avec pour objectif de lever environ 2,15 billions de nairas auprès du public.

Les étudiants universitaires ont salué cette initiative, la qualifiant d'opportunité majeure de devenir actionnaires de l'un des principaux projets industriels africains. Amaechi Rosemary, étudiante à l'université d'Ibadan, a souligné que ce programme rend l'investissement plus accessible, en supprimant les obstacles qui empêchaient les étudiants de devenir actionnaires pendant leurs études. D'autres étudiants, notamment Emmanuel Ndah, Moshood Muheeb et Esther Olatunji, ont mis en avant les aspects éducatifs et d'autonomisation de cette initiative, soulignant les connaissances pratiques acquises en matière d'investissement et de responsabilité financière.

Les étudiants éligibles doivent suivre une procédure de vérification sur la plateforme de la Fondation, en fournissant des informations personnelles et universitaires, notamment leur numéro d'immatriculation. L'offre publique initiale (IPO) a été ouverte à la souscription le 14 septembre 2026 et devrait se clôturer le 13 octobre 2026. La Fondation a précisé que son rôle se limitait au financement de la demande d'actions supplémentaires et que ni ce financement ni l'attribution éventuelle des actions n'étaient garantis, toutes les transactions étant régies par le prospectus de l'introduction en bourse de DPRP et les règles du marché des capitaux.

Points clés à retenir

L'initiative « Student Share Grant » de la Fondation Aliko Dangote constitue un effort stratégique visant à démocratiser l'accès au marché des capitaux nigérian, en particulier pour les jeunes. En proposant de financer des actions supplémentaires pour les étudiants qui investissent un montant minimum dans l'introduction en bourse de Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE (DPRP), la Fondation s'attaque directement aux obstacles à l'entrée sur le marché pour les jeunes investisseurs.

Cette initiative s'inscrit dans la logique plus large de l'introduction en bourse de la DPRP, axée sur les particuliers, qui vise à élargir l'actionnariat et à permettre aux Nigérians ordinaires de participer à un projet économique national d'envergure. Au-delà de l'incitation financière immédiate, le programme est conçu pour inculquer une culture financière, encourager l'investissement responsable et favoriser une culture de création de richesse à long terme chez les étudiants.

Elle vise à doter une nouvelle génération d'une expérience pratique en matière d'investissement, en allant au-delà de l'enseignement théorique pour permettre une participation concrète à l'économie formelle. Bien que le rôle de la Fondation se limite au financement des demandes supplémentaires et ne garantisse pas l'attribution d'actions, cette initiative souligne son engagement à donner aux jeunes les moyens de prendre des décisions financières éclairées et de contribuer au développement national.