Afrique: Plaidoyer pour une justice réparatrice en faveur des communautés DWD/CDWD

La nécessité de faire des réparations un véritable outil de justice et de transformation sociale a été au cœur des échanges, mercredi 7 octobre à Dakar, lors d'une rencontre consacrée aux droits des communautés discriminées sur la base du travail et de l'ascendance (DWD/CDWD).

Organisée par TrustAfrica et le Réseau africain des communautés discriminées sur la base du travail et de l'ascendance et contre l'esclavage (ANDS), la rencontre a réuni des défenseurs des droits humains et des acteurs de la société civile autour du thème « Réparations et droits des communautés DWD : faire progresser un agenda commun pour la justice réparatrice ».

Les échanges ont notamment porté sur la nécessité de dépasser une conception des réparations limitée à la seule compensation des injustices du passé. Ainsi, les intervenants ont souligné que les conséquences de l'esclavage, de la colonisation, de la dépossession et de l'exploitation des ressources continuent de se manifester dans le présent, à travers différentes formes d'exclusion et de discrimination.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le panel, modéré par Halifa Sallah, homme politique gambien et ancien membre de l'Assemblée nationale, a réuni Rhaichatou Walet Altanata, journaliste malienne, personnalité politique et défenseure des droits humains, Moussa Zangaou, chercheur nigérien et militant engagé contre l'esclavage et les discriminations sociales au Sahel, Jasmine Mickens, directrice du Global Africa Reparations & Restitution Fund et stratège panafricaine spécialisée dans l'impact et le développement réparateur, ainsi que N. Paul Divakar, militant dalit et ancien secrétaire général de la National Campaign on Dalit Human Rights, basée à Delhi, en Inde. Jasmine Mickens et N. Paul Divakar sont intervenus à distance.

Une approche globale des réparations

Jasmine Mickens a insisté sur la nécessité de renforcer les liens entre les différents mouvements engagés dans la défense des droits des Africains, des personnes d'ascendance africaine et des communautés DWD/CDWD. Elle a appelé à développer des collaborations au-delà des frontières, des langues et des pays afin de donner davantage de portée aux revendications en faveur de la justice réparatrice.

Selon elle, l'histoire de l'esclavage et de la racialisation des Africains ne saurait être considérée comme une question exclusivement africaine. Elle s'inscrit dans une histoire mondiale dont les effets continuent de se faire sentir dans les sociétés et les systèmes contemporains.

Cette dimension internationale rejoint les préoccupations exprimées par N. Paul Divakar, pour qui la justice réparatrice ne doit pas se limiter à la réparation des préjudices subis individuellement. Elle doit également contribuer à transformer les structures qui ont produit et continuent de reproduire les discriminations.

Il a relevé que, dans plusieurs contextes, les héritages de l'esclavage et de la servitude persistent sous la forme de stigmatisations et d'exclusions visant certaines communautés. Celles-ci peuvent notamment se traduire par des difficultés d'accès à l'éducation, à la terre, aux ressources économiques et à la participation politique.

Transformer les structures et restaurer la dignité

Les participants ont ainsi défendu une conception plus large des réparations, associant reconnaissance des injustices historiques, mémorialisation et restauration de la dignité des communautés concernées.

La participation politique, l'accès à l'éducation et la situation des femmes et des enfants ont également été identifiés comme des dimensions importantes d'une justice réparatrice durable.

Les intervenants ont, par ailleurs, appelé les États à assumer leurs responsabilités face aux discriminations fondées sur le travail et l'ascendance. Des réformes constitutionnelles et législatives peuvent constituer des leviers essentiels, ont-ils souligné, tout en insistant sur la nécessité de les accompagner de transformations sociales et culturelles.

La documentation des injustices et la transmission de l'histoire ont également été présentées comme des étapes importantes. Pour les participants, il s'agit notamment d'établir les faits, de recueillir la parole des communautés concernées et de documenter leurs expériences afin de mieux comprendre les mécanismes de discrimination et d'éviter leur reproduction d'une génération à l'autre.

À travers cette rencontre, TrustAfrica et l'ANDS entendent contribuer à l'élaboration d'un agenda africain des réparations qui prenne en compte à la fois les injustices historiques et leurs conséquences contemporaines sur les communautés DWD/CDWD. L'objectif est de faire de la justice réparatrice non seulement un moyen de reconnaître les préjudices du passé, mais aussi un levier de transformation des structures sociales qui entretiennent les discriminations.