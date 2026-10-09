Afrique: Sport et développement - Dakar accueille un sommet mondial les 30 et 31 octobre

Prévu les 30 et 31 octobre 2026, le deuxième Sommet Sport et Développement réunira à Dakar des dirigeants, des responsables du mouvement sportif, des investisseurs et des acteurs du développement.

L'objectif est de faire du rendez-vous olympique un levier d'investissement, d'emploi des jeunes et de croissance pour le Sénégal et l'Afrique, selon la Conseiller technique du président de la République en matière de sports, Diamil Faye.

Dakar s'apprête à accueillir la deuxième édition du Sommet Sport et Développement, organisée dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 du 31 octobre au 13 novembre 2026 entre Diamniadio, Saly et Dakar. Placée sous le haut patronage et en présence effective du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette rencontre ambitionne de prolonger la portée des Jeux au-delà de la compétition sportive, en mettant l'accent sur les retombées économiques et sociales du sport.

Autour du thème « Sport et Développement : de l'élan olympique à un héritage durable », le sommet réunira des chefs d'État, des dirigeants du sport international, des investisseurs, des institutions financières, des entreprises et des acteurs du développement. Il s'inscrit dans la continuité d'une première édition organisée en marge des Jeux olympiques de Paris 2024.

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Le sport comme levier économique

Les discussions porteront notamment sur la capacité du sport à stimuler les investissements, l'innovation, le tourisme, l'inclusion sociale et la coopération internationale. L'emploi des jeunes et le développement de l'économie du sport figureront également parmi les principaux enjeux de cette rencontre.

Dans le document, le conseiller spécial du président de la République pour les Sports, Bassirou Diomaye Diakhar Faye souligne l'importance de préparer l'après-JOJ. Ce sommet doit ainsi permettre au Sénégal et à l'Afrique de démontrer leur capacité à accueillir de grands événements sportifs internationaux tout en construisant un héritage durable.

Il estime que Dakar 2026 doit contribuer à créer de nouvelles perspectives pour la jeunesse, notamment à travers l'emploi et le développement des activités économiques liées au sport. Le sommet entend ainsi rapprocher les partenaires susceptibles de traduire cette ambition en projets concrets.

Deux journées consacrées aux opportunités du sport

La première journée, le 30 octobre, sera consacrée au Forum Jeunesse, Sport & Business. Des acteurs du sport et du monde des affaires y examineront les possibilités offertes par l'économie du sport aux jeunes Sénégalais. La diplomatie sportive, l'industrie sportive africaine, le financement, les infrastructures, le tourisme, le streaming, le sponsoring et l'impact économique du sport seront au menu des échanges.

Le 31 octobre, un Dialogue de haut niveau réunira des chefs d'État et de hauts responsables autour de la contribution du sport au développement de l'Afrique et à son influence internationale. Des jeunes athlètes, entrepreneurs et créateurs pourront également présenter leurs idées et leurs ambitions aux décideurs.

Les travaux devraient s'achever par l'adoption de la Déclaration de Dakar. Celle-ci doit établir un cadre commun destiné à prolonger la dynamique de Dakar 2026 et à favoriser des investissements sur le long terme.

Préparer l'après-JOJ

À travers ce sommet, les organisateurs veulent élargir la réflexion sur l'héritage des grands événements sportifs. Au-delà de leur organisation et de leur réussite, l'enjeu est de déterminer comment ils peuvent générer des opportunités durables pour les économies et les populations.

Pour le Sénégal, les JOJ Dakar 2026 constituent ainsi une occasion de mettre en avant le potentiel du sport comme moteur de développement. Le sommet des 30 et 31 octobre doit contribuer à inscrire cette ambition dans la durée, bien après la clôture des Jeux.