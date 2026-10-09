Madagascar: Refondation - Sept groupements politiques dénoncent la confusion

« Que la Refondation ne meure pas dans l'oeuf ». C'est l'interpellation lancée hier par les sept groupements politiques, lors d'une conférence de presse.

Dans un communiqué commun, les groupements Vovonana Loharano, Vato Nasondrotra ny Tany, Vondrona Ampandrana, HPM, G5, Tafita et Dimbin'Iarivo dressent un tableau sévère de la situation actuelle et mettent en garde contre une Refondation qui s'égare avant même d'avoir commencé. « On assiste à un spectacle tout à fait inquiétant si l'on met en regard la réalité avec la Refondation tant espérée », soulignent-ils.

Pour cette force politique, l'État semble faire marche arrière. Pas de vision claire, pas de feuille de route structurée, pas de rigueur dans les principes et les stratégies. Au point que l'on ne sait plus si la Refondation a déjà commencé ou si l'on en est encore au stade de la réflexion.

Précipitation

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Le regroupement pointe trois signaux qui nourrissent la confusion. D'abord, la traduction systématique de la « Refondation » en « Réforme ». Tout devient réforme, sans que l'on ose assumer que cette réforme serait la Refondation elle-même. Ensuite, l'annonce d'une élection présidentielle anticipée, alors même que les contours de la Refondation ne sont pas définis.

« Calcul pour une prise de pouvoir ou pression ? Pression d'où et visant quoi ? », s'interroge le groupement. Enfin, la précipitation à célébrer le 14 Octobre. Une date « déjà enterrée par de nombreuses luttes » qui, selon le Vovonana, est complètement déplacée au moment d'entrer dans la Refondation. « Si toutes les questions restées sans réponse ont été renvoyées à la Conférence nationale, pourquoi celle-ci n'a-t-elle pas pu attendre ? Pourquoi une telle précipitation ? »

Tromperies

Le silence à l'ONU sur les Îles Éparses ou encore le grand accord Volobe, où « tout semble rester comme avant », achèvent de nourrir l'inquiétude. « Le crocodile rampe. La tromperie qui ne tue pas le rat dans le ventre est bien enveloppée », conclut le Vovonana. Il appelle à se méfier de deux tromperies : le « Raccourci », une élection rapide sans fondement qui ne fait que remplacer les occupants des fauteuils, et le « Remaniement », un mensonge superficiel qui ne mène nulle part. Le groupement réaffirme que la Refondation reste un objectif non négociable pour sortir des systèmes hérités de la colonisation et demande un dialogue politique inclusif pour élaborer une feuille de route commune.