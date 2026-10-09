Tunisie: Le président Saïed - La reddition des comptes, une 'revendication légitime'

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi, 8 octobre courant, au palais de Carthage, le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, et le président du Conseil national des régions et des districts (CNRD), Imed Derbali.

L'audience a permis de discuter de plusieurs projets relatifs à la situation sociale des citoyens ainsi que de la complémentarité des rôles entre les fonctions de l'État, chacune dans le cadre de ses attributions fixées par le texte de la Constitution, cite un communiqué de la présidence de la République.

Dans ce contexte, le chef de l'État a rappelé que les obstacles, habituels ou provoqués, restent nombreux, soulignant que la volonté de les surmonter est "plus forte encore".

Il a précisé que le travail se poursuit sans relâche pour répondre aux revendications du peuple tunisien à travers la législation mais aussi une pensée révolutionnaire fondée sur de nouveaux concepts.

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Il a salué la conscience profonde dont fait preuve le peuple tunisien, rappelant qu'il incombe à chaque responsable de s'en inspirer et de partager les souffrances des citoyens en veillant scrupuleusement à en éliminer les causes.

Le président Saïed a par ailleurs affirmé que la Tunisie traverse des "moments historiques" nécessitant de rompre frontalement avec toute forme d'injustice, rappelant que ceux qui cherchent vainement à diviser le pays affichent encore une nostalgie envers le passé.

"Tant que le peuple tunisien fait preuve de conscience historique, leurs plans et manoeuvres seront certes voués à l'échec", a assuré le chef de l'Etat, soulignant que l'État tunisien restera uni et ne cédera plus jamais à aucun chantage, quels que soient les les artifices dont ces parties usent pour vendre leur image de "victime" alors qu'elles sont les véritables "coupables".

Le président Saïed a en outre mis l'accent sur le "caractère légitime" de la reddition des comptes, loin de toute forme de règlement de comptes, affirmant que l'État n'est pas faible et ne sera pas le butin de qui que ce soit.

"Les difficultés seront certes surmontées non à travers les communiqués et les déclarations mais plutôt par des mesures concrètes et rapides", a-t-il encore promis, soulignant que "toute la vérité sera dévoilée, sans nulle immunité ou exception pour qui que ce soit"