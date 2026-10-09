Tunisie: Réunion de la commission des grands projets axée sur l'état d'avancement de différents projets publics

Tunis — La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a présidé jeudi 8 octobre 2026, au palais du gouvernement à la Kasbah, une réunion de la commission des grands projets, consacrée au suivi de l'avancement de plusieurs grands projets publics dans les domaines de l'énergie, de la santé, des infrastructures, des transports et du sport.

L'État poursuit la réalisation de nombreux projets publics dans divers domaines, a affirmé la cheffe du gouvernement à l'ouverture des travaux de la commission.

Elle a souligné à ce propos, que l'accélération du rythme d'exécution des travaux des projets constitue une priorité absolue, conformément aux instructions du président de la République, Kais Saied.

L'objectif, a-t-elle dit, est de soutenir le développement économique et social, stimuler l'investissement, créer de la richesse et fournir des opportunités d'emploi, tout en réduisant les disparités régionales et en réalisant un développement équilibré, garantissant ainsi l'amélioration des conditions de vie des citoyens et la consolidation des fondements de la justice sociale.

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Dans ce contexte, elle a insisté sur la nécessité d'impliquer l'ensemble des structures publiques concernées dans la résolution des problèmes de manière proactive et d'accélérer le rythme de réalisation afin de garantir l'achèvement des projets à temps.

Cette réunion a permis d'examiner un ensemble de projets en cours de réalisation, à savoir, la reconstruction du stade olympique d'El Menzah, l'extension de la centrale électrique de Borj El Amri, la protection de la colline de Sidi Bou Saïd contre les glissements de terrain, la réhabilitation de l'hôpital régional de Bir Ali Ben Khlifa à Sfax, l'extension de l'aéroport international de Tunis-Carthage, ainsi que le projet du port en eaux profondes et de la zone logistique d'Enfidha.

Après examen des dossiers présentés, la Commission des Grands Projets a pris plusieurs décisions concernant l'attribution de marchés publics. Il s'agit notamment de l'exécution des travaux de reconstruction du Stade Olympique d'El Menzah par une société chinoise de promotion immobilière, ainsi que de la réalisation des travaux de protection de la colline de Sidi Bou Saïd contre les glissements de terrain. La Cheffe du Gouvernement a souligné l'importance d'accélérer le rythme d'exécution de l'ensemble des projets dans les différentes régions et d'en assurer un suivi continu sur le terrain.

Elle a également mis l'accent sur la nécessité d'intensifier les efforts aux niveaux central et régional par l'ensemble des responsables au sein des ministères, des structures publiques et des gouvernorats.

L'objectif est de garantir leur achèvement dans les délais impartis et selon les normes de qualité, répondant ainsi aux aspirations légitimes des Tunisiennes et des Tunisiens, et conformément à la vision du Président de la République.