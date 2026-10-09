Tunisie: Des diplomates stagiaires découvrent l'expérience de la TAP en matière d'information et de communication

Tunis — Des auditeurs stagiaires de l'Académie diplomatique internationale de Tunis, promotion 2026-2028, ont effectué jeudi une visite au siège de l'Agence Tunis Afrique- Presse (TAP), où ils ont pris connaissance de l'expérience de l'agence dans le domaine de l'information d'agence, de son rôle en tant que média national d'information et de son dispositif de couverture des événements.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de la TAP sur son environnement professionnel et académique et du renforcement des échanges avec les institutions et structures liées aux secteurs de l'information, de la communication et de la diplomatie.

Elle vise également à permettre aux jeunes diplomates de découvrir de près le fonctionnement des institutions nationales actives dans le domaine de l'information et de la communication, ainsi que le rôle de la TAP dans la collecte, le traitement, la rédaction et la diffusion de l'information nationale et internationale.

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Le président-directeur général de la TAP, Najeh Missaoui, a présenté à cette occasion les différentes structures éditoriales ainsi que les services administratifs, informatiques et techniques de l'agence. Il a également exposé, chiffres à l'appui, la production journalistique de la TAP en matière de dépêches, de photos et de vidéos, ainsi que les services proposés à ses abonnés.

Il a évoqué les principales évolutions enregistrées par l'agence en matière de diversification des contenus et de développement des formats journalistiques, notamment à travers le recours aux plateformes numériques et aux supports multimédias.

Il a notamment rappelé la création, en janvier 2024, d'un espace de production audiovisuelle, ainsi que le projet de mise en place d'une unité de production de podcasts, l'installation envisagée d'un écran géant extérieur pour la diffusion de l'information et la poursuite de la conservation et de la numérisation du fonds photographique de l'agence.

Missaoui a également souligné l'engagement de la TAP dans la transition énergétique et le recours aux énergies propres, à travers l'installation d'une centrale photovoltaïque au siège de l'agence, dans le cadre d'une démarche visant à renforcer sa dimension environnementale et à en faire une institution « verte ».

Il a, par ailleurs, insisté sur l'attachement de l'agence aux règles de professionnalisme dans l'accomplissement de sa mission et salué les compétences dont elle dispose dans les différents domaines.

Il a souligné l'engagement de la TAP à accompagner les constantes de la diplomatie tunisienne et à contribuer au rayonnement de la Tunisie à l'étranger, tout en assurant la couverture des activités du ministère des Affaires étrangères, de ses représentations diplomatiques ainsi que des compétences tunisiennes au sein des structures onusiennes et des organisations internationales.

Les stagiaires, en présence du directeur de la formation et du perfectionnement des cadres à l'Académie diplomatique internationale de Tunis, Sofiène Moatamri, et de la sous-directrice de la formation, Imen Abbassi, ont également suivi une conférence consacrée au rôle de l'information et de la communication dans le soutien à l'action diplomatique et à son efficacité.

L'ambassadeur Bouraoui Imam, chargé de la formation des jeunes diplomates en matière de prise de parole et de communication diplomatique, a indiqué que cette visite constituait un apport important au programme de formation.

Elle a permis, selon lui, de mettre en évidence l'importance du travail journalistique et communicationnel pour l'activité diplomatique et de mieux comprendre les mécanismes de traitement de l'information, ses sources, sa circulation et sa formulation à destination des médias et du public.

Il a ajouté que les stagiaires avaient ainsi pu découvrir concrètement le fonctionnement de l'agence, notamment celui de la rédaction politique et diplomatique et du service de l'information internationale, ce qui leur a permis de mieux comprendre les liens entre travail journalistique et action diplomatique.

La relation entre médias et diplomatie est « étroite et organique », a-t-il relevé, considérant que les médias publics constituent l'un des relais de la diplomatie au service de l'image et des intérêts de la Tunisie à l'étranger.

Il a, à ce propos, souligné le rôle central de la TAP en tant que composante majeure du paysage médiatique national et international.