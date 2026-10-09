Maroc: Paiement électronique - Bank Al-Maghrib ramène à 0,5 % le plafond de la commission sur les cartes bancaires

Bank Al-Maghrib (BAM) a décidé de ramener, à partir du 1er octobre 2026, à 0,5 % le plafond de la commission perçue par les banques et les établissements de paiement lors des transactions effectuées par carte bancaire marocaine sur le territoire national.

Cette mesure, qui fait suite à un premier encadrement de ces commissions fixé à 0,65 %, prévoit également un plafond spécifique de 0,15 % pour les commerces de proximité et les paiements gouvernementaux, a indiqué la Banque centrale dans une vidéo pédagogique intitulée « Les avantages des moyens de paiement électroniques » et diffusée sur sa chaîne officielle, rapporte la MAP. Le nouveau dispositif vise ainsi à réduire davantage le coût associé aux paiements par carte, notamment pour certaines catégories d'opérations considérées comme prioritaires.

Selon la Banque centrale, cette évolution profite à l'ensemble des acteurs. Pour les commerçants, la baisse des commissions doit contribuer à réduire le coût des paiements par carte et à favoriser l'équipement en terminaux de paiement électronique (TPE). Elle pourrait également contribue à lever l'un des freins à l'acceptation de la carte, en particulier pour les transactions de faible montant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Côté consommateurs, elle devrait accompagner l'élargissement des possibilités de paiement électronique dans les points de vente. La multiplication des TPE pourrait ainsi faciliter les paiements du quotidien et réduire la dépendance aux espèces.