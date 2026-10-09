Togo: Martin Drevon quitte la NSCT

Martin Drevon quitte la direction générale de la Nouvelle société cotonnière du Togo (NSCT) après six années passées à sa tête.

« J'ai choisi d'aborder une nouvelle étape de mon parcours professionnel. Je quitte mes fonctions serein et plein d'espoir pour l'avenir », a-t-il indiqué. Il estime laisser des fondations solides pour la suite de la dynamique engagée dans la filière cotonnière.

Selon la NSCT, la production de coton-graine est passée d'environ 60 000 à près de 80 000 tonnes sur la période. La campagne 2025-2026 a donné un rendement moyen de 1 064 kg à l'hectare, le meilleur depuis la création de la société. Pour 2026-2027, les superficies annoncées atteignent 120 000 hectares, contre 80 000 la saison précédente.

La société attribue ces résultats à l'agriculture régénératrice, avec plus de 37 550 producteurs formés, et à des solutions de valorisation de la matière organique comme le biochar et le bokashi.

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Jacky Riviere, qui avait déjà dirigé la société en 2021, assurera l'intérim.

La NSCT est contrôlée par le groupe Olam International, qui détient 51 % du capital depuis la privatisation de la société. Le reste est détenu par l'État togolais et la coopérative nationale des producteurs de coton, selon la presse économique.

Groupe agroalimentaire mondial coté à Singapour, Olam est présent dans une soixantaine de pays.