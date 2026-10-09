Togo: Un partenariat très actif

L'Allemagne est très impliquée dans la mise en œuvre de la décentralisation, mais également dans l'amélioration du système éducatif et du commerce.

L'ambassadeur d'Allemagne, Stefan Anton Messerer, s'est entretenu jeudi de ces questions avec le ministre chargé de l'Administration territoriale, Hodabalo Awaté. Berlin veut consolider les acquis, après la création des gouvernorats et des conseils régionaux, et le renforcement de l'action des communes et des préfectures. L'Allemagne souhaite intervenir davantage dans l'agriculture, la transformation des systèmes agroalimentaires, la bonne gouvernance et le développement des territoires, la formation professionnelle et la santé. Le portefeuille de la coopération allemande, technique et financière, est estimé à 555,66 millions d'euros (juin 2026).