Sénégal: Garde à vue - Le ministre de l'Intérieur rappelle le nécessaire respect des droits humains

En visite, auprès des services de la Police nationale, dans le cadre de sa tournée de prise de contact, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a exprimé sa volonté d'améliorer les conditions de garde à vue, en collaboration avec le ministère de la Justice et la Direction générale de la Police nationale.

«Au stade de la garde à vue, on n'est pas coupable. On est suspect», a rappelé le ministre, insistant sur le respect strict de la présomption d'innocence et des droits humains. Un principe qui place la protection des libertés individuelles au cœur de l'action policière.

Mouhamadou Makhtar Cissé a également exhorté les policiers « à considérer le service aux citoyens comme un sacerdoce, notamment dans les missions de maintien de l'ordre ». Le ministre rappelle que «le recours à la force doit rester proportionné aux menaces auxquelles les forces de sécurité sont confrontées ».

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Le ministre qui effectuait une visite dans certains services de la Police, le 8 octobre, a par ailleurs, salué le « travail admirable » accompli par les policiers, souvent dans des conditions difficiles. Il leur a transmis les félicitations et les encouragements du président de la République et du gouvernement. Selon les statistiques rendues publiques, la Police nationale a recensé 36 515 infractions en 2025, tandis que 20 308 personnes ont été déférées.