Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 9 octobre 2026

revue de presse

Crise postélectorale au Cameroun - Malgré leur condamnation, un «soulagement pour 66 personnes» détenues depuis un an

Au Cameroun, les premières condamnations ont été prononcées le 8 octobre 2026 près d’un an après la crise postélectorale qui avait suivi la présidentielle 2025 et la réélection de Paul Biya. Pour l’un des avocats du collectif de la défense des détenus, c’est « une forme de soulagement pour 66 personnes qui étaient dans l'indécision », « même si elles ne sont pas satisfaites des décisions ».

Soixante-six détenus de la crise post-électorale d'octobre 2025 ont été jugés le 8 octobre devant le tribunal militaire de Yaoundé, capitale du Cameroun. Après les réquisitions du ministère public, ils ont tous été déclarés coupables des infractions retenues contre eux, à savoir : propagation de fausses nouvelles, rébellion, attroupement et défaut de carte nationale d'identité. Ils ont été condamnés à des peines allant de six mois avec sursis pour certains, de six à 15 mois de prison ferme pour d'autres. (Source RFI)

Le nouveau gouvernement éthiopien confie des postes clés à des femmes

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Le nouveau gouvernement fédéral éthiopien a placé les femmes au cœur de la prochaine phase de transformation économique du pays : neuf femmes sont désormais à la tête de ministères clés, allant des Finances et du Commerce à la Justice, en passant par la Technologie, les Mines, la Santé, le Tourisme et les Affaires sociales.

La Chambre des représentants des peuples a approuvé aujourd’hui le gouvernement proposé par le Premier ministre Abiy Ahmed, les femmes occupant neuf des 22 portefeuilles ministériels, soit près de 41 % du gouvernement. Ces nominations renforcent le rôle croissant des femmes dans la prise de décision nationale en Éthiopie et placent des femmes dirigeantes à la tête de certaines des institutions économiques et sociales les plus importantes du gouvernement. (Source Ethiopian News Agency)

Manifestations anti-immigrés - Pretoria dénonce une désinformation et retire une circulaire polémique

Le gouvernement sud-africain annonce le retrait d'une circulaire sur les demandes d'asile, après de nouvelles violences entre ressortissants étrangers et groupes anti-immigrés.

À Durban, ville côtière également touchée par les protestations, plus de cinq voitures avaient été incendiées dans le centre-ville. Des commerces appartenant à des étrangers ont également été pillés.

Des manifestations anti-immigrés ont dégénéré jeudi dans deux villes d’Afrique du Sud, dont Soweto, un township de Johannesburg. Le gouvernement a imputé ces violences à la désinformation concernant une décision de justice sur le droit d’asile. (source TRT Afrika)

Tunisie - Kaïs Saïed insiste sur l'unité de l'État et accélère le discours sur la reddition des comptes

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 8 octobre 2026 au palais de Carthage, le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, ainsi que le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali.

La rencontre a porté sur plusieurs projets et propositions concernant notamment la situation sociale des citoyens, ainsi que sur la nécessité d'assurer une complémentarité entre les différentes fonctions de l'État, chacune dans le cadre des prérogatives définies par la Constitution. (Source La Presse)

Guinée-Bissau - Le Sénégal appelle à lever les restrictions politiques avant les élections

Le Sénégal a appelé les autorités de transition en Guinée-Bissau à "lever les restrictions sur les activités politiques et civiles, afin de favoriser une préparation plus sereine des consultations électorales et l'instauration d'un climat de confiance indispensable à leur crédibilité", selon un communiqué diffusé jeudi soir.

Dakar, médiateur de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en Guinée-Bissau, dit suivre avec "une grande attention" les derniers développements "susceptibles de compromettre le calendrier électoral" dans ce pays côtier d'Afrique de l'Ouest situé entre la Guinée (Conakry) et le Sénégal. (Source Africa Radio)

Nigeria - Le gouvernement baisse temporairement le prix de l’essence avant la présidentielle

À quelques mois de l’élection présidentielle du 16 janvier, le gouvernement nigérian a annoncé une série de mesures destinées à atténuer l’impact de la hausse des prix des carburants sur les ménages et les entreprises. La principale d’entre elles prévoit une réduction temporaire du prix de l’essence pour les opérateurs de transports publics.

Présentée par le ministre des Finances, Taiwo Oyedele, cette initiative s’appliquera dans un premier temps pendant 30 jours. La remise concernera le carburant distribué par la compagnie pétrolière nationale NNPC Limited, qui exploite un vaste réseau de stations-service à travers le pays. (Source Africanews)

Interdiction des plastiques à usage unique en Guinée : Un moratoire de 6 mois accordé aux producteurs d’eau en sachet

Alors que l’interdiction de l’usage des plastiques à usage unique a plongé le pays dans une grave pénurie d’eau minérale, le gouvernement guinéen vient de lâcher du lest. L’exécutif a décidé d’accorder un délai supplémentaire de six mois, portant exclusivement sur la production des sachets plastiques destinés au conditionnement de l’eau minérale et minéralisée.

L’annonce a été faite ce mercredi 7 octobre 2026 par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction, Faya François Bourouno, à la télévision nationale.

Dans son communiqué, le gouvernement a rappelé que le décret portant interdiction de l’importation, de la fabrication et de l’utilisation des emballages plastiques à usage unique avait accordé un délai de grâce de deux années pleines, échu le 20 septembre 2026. (Source Africa Guinée)

Gabon - La pénurie de carburant s’éternise malgré de nouvelles livraisons

La pénurie de carburant qui touche le Gabon depuis près de deux semaines n’est toujours pas totalement résorbée. À Libreville et dans les communes voisines, les automobilistes continuent de patienter devant les stations-service, dont certaines ont temporairement interrompu leurs ventes.

Les perturbations concernent également plusieurs localités de l’intérieur du pays. Les premières difficultés ont été signalées le 26 septembre, avec une disponibilité réduite du gasoil dans le Grand Libreville. La situation s’est ensuite étendue à l’essence, accentuant les contraintes de ravitaillement.

Le 2 octobre, le ministère du Pétrole et du Gaz avait reconnu une diminution des stocks chez les distributeurs, tout en annonçant des mesures temporaires de rationnement dans l’attente de nouvelles importations. Une première amélioration était attendue dès le 4 octobre, après l’arrivée d’un navire transportant des produits pétroliers. Plusieurs stations avaient alors repris leurs activités. Toutefois, les livraisons n’ont pas suffi à rétablir une distribution régulière dans l’ensemble du réseau. (Source LSI Africa)

Dakar 2026 - Un sommet mondial pour transformer le sport en moteur de croissance

Le Sénégal entend tirer pleinement profit des retombées économiques et sociales des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Dans cette perspective, Dakar accueillera les 30 et 31 octobre prochains la deuxième édition du Sommet Sport et Développement, un rendez-vous international consacré au rôle du sport dans la croissance économique et la création d’opportunités pour la jeunesse.

Placée sous le thème « Sport et Développement : de l’élan olympique à un héritage durable », cette rencontre se tiendra sous le haut patronage du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont la présence est annoncée par les organisateurs. (Source Leral.net)

RDC - Les facilitateurs de l’UA à Kinshasa après Goma et Kigali

Les facilitateurs de l’Union africaine sont arrivés à Kinshasa jeudi 8 octobre pour poursuivre leurs consultations sur le conflit dans l’Est de la République démocratique du Congo. Une rencontre avec Félix Tshisekedi figure à leur programme, selon la présidence congolaise, citée par l’Agence congolaise de presse.

L’audience doit porter sur les engagements de la RDC dans le processus de paix. Les anciens présidents Uhuru Kenyatta, Mokgweetsi Masisi et Sahle-Work Zewde ont rejoint Catherine Samba-Panza, arrivée la veille dans la capitale congolaise. Cette étape intervient après des consultations à Goma puis à Kigali. (Source BeninVebTV)