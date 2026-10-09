Madagascar: Nosy Jazz Festival - Dix ans d'histoire, de musique et de tourisme célébrés à Ampefy

Alors que Madagascar compte aujourd'hui trois grands rendez-vous dédiés au jazz, aux côtés de Madajazzcar et de Jazz à Tohatohabato, le Nosy Jazz Festival (NJF) poursuit son propre chemin en associant musique, patrimoine et tourisme. Pour ses 10 ans, il invite passionnés et curieux à découvrir Ampefy à travers une expérience où la musique devient aussi une invitation au voyage.

Cette édition anniversaire se déroulera en effet à Ampefy, dans la région Itasy, autour d'une ambition portée depuis l'origine par son président, Niry Ravelojaona : faire du jazz un levier de promotion touristique pour Madagascar.

L'histoire du festival débute en 2016 sous le nom de Nosy Be Jazz Festival. Après trois éditions organisées dans l'île aux Parfums, l'événement s'installe à Sainte-Marie et devient le Nosy Boraha Jazz Festival, avant d'adopter son identité actuelle, Nosy Jazz Festival.

Cette évolution s'inscrit dans une vision plus large. Inspirés par des expériences observées à l'étranger, les fondateurs ont voulu créer un événement où culture, patrimoine et tourisme avancent ensemble. Parmi eux figurent notamment Solofo Rafenombolatiana, Niry et Nivo Ravelojaona, Brigitte Elson et Haja Ravelojaona.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les festivités de célébration de ce dixième anniversaire débuteront le 29 octobre au Palais d'Andafiavaratra, avec une soirée inaugurale alliant musique, patrimoine et gastronomie autour d'un cocktail dînatoire signé par le chef Henintsoa Moretti.

Dès le lendemain, musiciens, partenaires et festivaliers prendront la route d'Ampefy. Le coup d'envoi sera marqué par un carnaval musical. Depuis Analavory jusqu'à Ampefy, les artistes animeront la RN1 dans une ambiance festive annonçant l'ouverture des festivités sur place.

Par ailleurs, la programmation réunira plusieurs artistes internationaux, dont le saxophoniste américain Sulaïman Hakim, le groupe J.A.V. et le pianiste luxembourgeois Arthur Possing, aux côtés de Joël Rabesolo. La scène malgache sera également représentée par Bandy Baraka Big Band, Groove in Four featuring Solo Andrianasolo, Michel Ranaivoson Trio et Joro J Project.

En marge de la musique, le festival entend mettre en valeur Ampefy et son potentiel touristique. Cette édition bénéficie du soutien d'un large réseau de partenaires, conduit par Yas Business, partenaire majeur, aux côtés du ministère de la Communication et de la Culture, de l'ONTM, de l'OFNAC, d'ORTITA, de Zà-Tours Madagascar et de nombreux acteurs privés.

Du Palais d'Andafiavaratra aux rives du lac Itasy, le Nosy Jazz Festival entend célébrer dix années d'aventure en réunissant musique, patrimoine et découverte. Une invitation ouverte aux amateurs de jazz comme à tous ceux qui souhaitent découvrir Madagascar autrement.