Madagascar: Expression - La peine dans le septentrion

Incendie, insécurité routière, manifestation des marchands : ces trois dernières semaines ont été agitées dans la région DIANA. Le premier responsable de la commune urbaine de Diego-Suarez a essayé de temporiser la situation. Les intendants locaux, bien qu'ils soient intervenus, semblent s'abriter derrière les murs de leurs bureaux.

Le mardi 15 septembre, la commune rurale de Sakaramy a vécu une tragédie sans précédent. Un incendie a réduit en cendres presque un village tout entier. Après avoir appris le drame, le gouverneur de la région DIANA, les équipes de la direction régionale de l'environnement et du développement durable ainsi que les représentants étatiques sont venus réconforter les sinistrés, entièrement tétanisés. Une semaine plus tard, les flammes ont légèrement rongé une partie de la forêt protégée d'Ankarana.

En parallèle, la route nationale numéro 6 et la rue de la Cité de Pain de Sucre se sont transformées en scènes de crime. Hormis un 4x4 heurtant un motard, un camion transportant des bouteilles de gaz a dérapé et a explosé dans la soirée du 1er octobre à Tsarahitsaka, Anivorano-Avaratra. Par conséquent, la circulation est temporairement coupée.

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À Tanambao IV et ses environs, les marchands occupent le lieu depuis trois ans, suite à la réhabilitation de Bazary Kely. Inauguré le jeudi 20 août par le ministre de l'Aménagement du territoire, le ministre des Travaux publics et le maire d'Antsiranana, Jean-Luc Désiré Djaovojozara en personne, le marché devait, en principe, accueillir les commerçants la semaine dernière. Pourtant, ceux-ci refusent de transporter leurs étals. D'après l'un d'entre eux, qui a bien voulu répondre aux questions des journalistes, « il y a deux poids, deux mesures. En 2022, tous les marchands ont été déplacés à Tanambao IV lors du début du chantier.

Donc, il faut également que nous y retournions tous ». De leur côté, les personnels de la mairie ont insisté sur le fameux lamiñy, l'ordre. Ils ont ainsi décidé, dans l'optique de suivre la norme. En revanche, les concernés ne voient pas cela d'un bon oeil et ne l'entendent pas de cette oreille !