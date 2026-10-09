De l'ENAM à la Sorbonne, de Tokyo à Harvard, puis de l'administration publique au droit ecclésiastique : Laza Rabary Razafimamonjy construit un parcours atypique, marqué par la formation, l'ouverture internationale et une volonté constante d'élargir son champ de compétences.

Changer de voie sans renier son parcours

C'est peut-être ce qui caractérise le mieux l'itinéraire de Laza Rabary Razafimamonjy. Après seize années consacrées à l'administration publique, ce juriste publiciste s'engage aujourd'hui dans une spécialisation encore peu connue à Madagascar : le droit ecclésiastique. Son parcours n'a pourtant rien d'une rupture. Il ressemble davantage à une succession d'étapes qui viennent progressivement compléter une même trajectoire juridique et professionnelle.

Parcours académique enrichi

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Diplômé de l'ENAM en 2010 et administrateur civil en chef de classe exceptionnelle, Laza Rabary Razafimamonjy dispose de seize années d'expérience dans l'administration publique. Une expérience qui lui a permis de côtoyer les mécanismes de l'État, l'administration et les procédures publiques, tout en développant une solide culture juridique. Mais sa formation ne s'est pas arrêtée aux frontières de Madagascar. Son parcours académique s'est enrichi d'un diplôme en science politique, option administration électorale, de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a également obtenu un certificat d'expertise électorale à Tokyo, ainsi qu'un certificat en leadership à Harvard University.

Ces différentes expériences témoignent d'un même choix : continuer à apprendre et à confronter ses connaissances à d'autres systèmes et à d'autres pratiques. Dans le prolongement de son parcours, Laza Rabary Razafimamonjy entreprend également une formation de préparation à l'exercice de la profession d'avocat au sein de l'Institut d'études judiciaires (IEJ) de l'Université de La Réunion. Cette démarche relève de la profession d'avocat au sens classique et doit être distinguée de sa spécialisation en droit ecclésiastique. Les deux orientations sont néanmoins révélatrices d'une même volonté : approfondir la pratique du droit et mettre cette expertise au service des personnes et des institutions.

Domaine juridique structuré

C'est précisément dans cette perspective qu'intervient son intérêt pour le droit ecclésiastique, un domaine qui reste encore méconnu du grand public à Madagascar. Il s'agit pourtant d'un domaine juridique structuré, avec ses propres règles, ses procédures et ses juridictions dans les systèmes ecclésiaux qui en disposent. Pour Laza Rabary Razafimamonjy, cette spécialisation prend une dimension particulière à travers sa formation à l'Institut catholique de Paris (ICP), où il approfondit les fondements et les mécanismes du droit de l'Église.

Mais il ne s'agit pas uniquement d'une formation théorique. Son parcours comprend également une expérience pratique au Tribunal interdiocésain de Maurice, où il a effectué un stage. Une expérience qui lui a permis de confronter les connaissances acquises au fonctionnement concret d'une juridiction ecclésiastique, de mieux comprendre les procédures et d'approcher les réalités auxquelles sont confrontées les personnes qui y ont recours. Cette articulation entre théorie et pratique constitue l'une des particularités de son profil.

Plusieurs univers

La vocation de l'avocat ecclésiastique mérite justement d'être mieux connue. Son intervention peut être utile aux personnes engagées dans certaines procédures relevant du droit de l'Église, notamment lorsqu'elles ont besoin d'être conseillées, accompagnées ou représentées dans le cadre des procédures ecclésiastiques. Il ne s'agit donc pas de substituer une profession à une autre, encore moins de créer une séparation entre l'avocat et l'avocat ecclésiastique. La spécialisation ecclésiastique vient plutôt compléter une compétence juridique déjà acquise.

C'est également ce qui donne son intérêt au profil de Laza Rabary Razafimamonjy. Son ambition est de mettre cette expertise particulière à la disposition de la communauté catholique, alors même que les personnes concernées connaissent encore peu l'existence de ce type de service et les possibilités d'accompagnement offertes par le droit ecclésiastique. Dans un contexte où les questions relatives à la famille, au mariage et à la vie ecclésiale peuvent parfois nécessiter une compréhension précise des règles de l'Église, l'existence de professionnels formés dans ce domaine peut constituer un véritable apport. Bref, le parcours de Laza Rabary Razafimamonjy ne se limite pas au droit ecclésiastique.

Il reste avant tout un juriste dont l'expérience s'est construite dans plusieurs univers : administration publique, droit public, science politique, expertise électorale, formation internationale et désormais droit ecclésiastique. À cette palette s'ajoute la préparation à l'exercice de la profession d'avocat, qui ouvre une autre dimension à son parcours professionnel. Cette combinaison de compétences lui confère un profil relativement rare : celui d'un professionnel qui connaît à la fois les réalités de l'administration et du droit public, qui s'est formé dans plusieurs environnements internationaux et qui a choisi d'acquérir une expertise spécifique dans un domaine juridique particulièrement spécialisé.