Madagascar: Monika Njava - Icône indomptable de la World Fusion

Figure incontournable de la scène malgache et internationale, Monika Njava célèbre cette année ses cinq décennies de carrière artistique. Entre souvenirs complices, nouveaux projets musicaux et tournée à travers l'île, la chanteuse se livre sur son parcours, sa passion intacte et les secrets de sa longévité.

Elle est entrée sur scène à seulement 14 ans au sein du mythique groupe Njava. C'est ensuite à Morondava qu'elle a pris son envol en solo, amorçant un élan artistique qui ne s'est plus jamais arrêté. Aujourd'hui forte de 50 ans de carrière, l'artiste confie pourtant ressentir toujours le trac avant d'entrer en scène, tout particulièrement lors des concerts intégraux. Mais le public malgache, fidèle et complice, sait rapidement apaiser le stress. « Ici, la complicité avec le public aide à évacuer la pression. À l'étranger, c'est un autre rythme, il faut sans cesse sauter d'une ville et d'un pays à l'autre et s'acclimater », explique-t-elle.

Répertoire renouvelé

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Débutée en juin à Morondava, sa tournée a fait étape à Toliara le 27 août avant d'aborder des dates très attendues : un grand rendez-vous à La City Ivandry prévu durant la première semaine de novembre, suivi d'étapes à Manakara et à travers l'île jusqu'à l'année prochaine. Sur les grandes scènes où le public vient admirer la performance comme dans l'intimité des cabarets axés sur la proximité et la fête, Monika Njava promet un spectacle riche d'une vingtaine de titres, agrémenté d'invités surprises. Sur scène, elle s'entoure de grands noms du jazz malgache : Joël Rabesolo, Harty Andriambelo et Bolo Rakoto David. Ensemble, ils déploient une World Fusion teintée de sonorités traditionnelles et modernes, tout en conservant l'identité si caractéristique de la griffe Njava.

En coulisses, pas moins de huit titres inédits sont prêts. Pas question, pour autant, de céder au rythme frénétique de l'industrie musicale ou au matraquage médiatique. Ne se retrouvant pas toujours dans le système des radios locales, dont beaucoup ne sont pas déclarées auprès de l'Omda, ce qui oblige souvent les artistes à suivre eux-mêmes la diffusion de leurs oeuvres, la chanteuse privilégie une diffusion organique sur les plateformes de streaming comme Spotify et Deezer. Loin des clichés des chansons d'amour classiques, ses textes explorent des thématiques plus profondes et singulières, à l'image du titre He loves me, récit tout en nuance d'une romance inattendue : « Il m'aime telle que je suis... et finalement, je n'ai pas eu d'autre choix que de l'aimer en retour ».

Inspirée par des légendes universelles comme Tina Turner, Aretha Franklin ou Miriam Makeba, avec qui elle a eu le privilège de partager la scène lors d'un festival en 1998, Monika Njava impressionne par sa forme et sa voix restée intacte. Son secret ? Une hygiène de vie simple et une discipline de fer. Adepte de marche et de course à pied, sa silhouette s'est affinée depuis qu'elle s'est installée à Toliara. « Le rire et le chant préservent la jeunesse », affirme celle qui aime transmettre son expérience et côtoyer la nouvelle génération de musiciens pour garder l'esprit jeune. Quant à sa voix, travaillée depuis 50 ans, elle l'entretient sans artifice. Comme dans toute discipline artistique, elle s'entraîne en chantant régulièrement pour ne pas « rouiller », en toute simplicité.