Madagascar: Des opérations ponctuelles à une politique durable

Après les opérations menées contre les stationnements illicites et certaines infractions commises par les motocyclistes, la Délégation spéciale de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) s'attaque désormais à un autre symbole du désordre urbain : l'occupation du lac Behoririka.

Des opérations ponctuelles à une politique durable

Des stands installés sur le plan d'eau ont commencé à être démolis dans le cadre d'une opération d'assainissement. Une manière, pour les autorités communales, de démontrer qu'elles sont plus que jamais parties pour une reconquête de l'espace public dans la capitale. Stationnements interdits, circulation des motocyclistes, occupation des trottoirs et, désormais, installations commerciales sur le lac Behoririka : la CUA multiplie les interventions visant à faire respecter les règles dans des espaces qui, au fil des années, ont été progressivement occupés ou utilisés de manière anarchique.

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Au grand bonheur des usagers, car, même si la situation est encore très loin d'être parfaite, l'on commence à constater, ici et là, un changement perceptible dans les rues de la capitale. « Peut mieux faire », diraient les enseignants. Mais le principal, le vrai défi de la CUA sera toutefois de transformer ces opérations ponctuelles en une politique durable. Une rue peut être dégagée en quelques heures. Un stand peut être démoli en quelques minutes. Des véhicules peuvent être verbalisés. Mais maintenir durablement les résultats est beaucoup plus difficile.

L'expérience de la capitale montre régulièrement que certains espaces libérés lors d'opérations d'assainissement peuvent être progressivement réoccupés lorsque le contrôle se relâche. En somme, c'est moins l'opération elle-même que l'après-opération qui permettra de mesurer son efficacité. La municipalité devra notamment assurer une présence régulière de ses agents, clarifier les règles applicables et surtout éviter que les interventions soient perçues comme des actions ponctuelles sans lendemain. L'enjeu est de parvenir à installer une nouvelle discipline urbaine appelée à être respectée par les citoyens, sans exception. C'est là le vrai changement.