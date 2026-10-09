Gabon: Conseil des ministres Sous la Très Haute Présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema

Libreville, le 8 octobre 2026-Sous la Très Haute Présidence de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, le Conseil des Ministres s'est réuni ce jour avec l'ambition d'apporter des réponses rapides aux préoccupations des populations, tout en poursuivant la transformation durable du Gabon.

Parmi les priorités examinées figure l'approvisionnement régulier du pays en carburant, dont les perturbations affectent la mobilité des populations, les transports, les activités économiques ainsi que le quotidien des ménages.

Quelques heures avant la tenue du Conseil des Ministres, le Chef de l'Etat avait réuni les principaux acteurs de l'aval pétrolier et de l'acheminement des produits pétroliers. A cette occasion, il a exigé une mobilisation coordonnée de l'ensemble de la chaîne afin d'assurer un retour rapide et durable à une distribution normale sur toute l'étendue du territoire national.

Au-delà de cette urgence, le Président de la République a rappelé que l'action gouvernementale devait s'inscrire dans une vision plus large, fondée sur l'amélioration concrète des conditions de vie des citoyens.

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Cette ambition implique notamment de sécuriser durablement l'accès à l'eau potable et à l'électricité, d'accélérer la réalisation des infrastructures, d'améliorer les transports urbains, d'accroître l'offre de logements, de soutenir les PME gabonaises, de poursuivre le règlement de la dette intérieure et de renforcer les secteurs de la santé et de l'éducation.

La mobilisation des ressources nécessaires au financement du développement constitue également un enjeu majeur. Le Chef de l'Etat a ainsi réaffirmé la nécessité d'améliorer la collecte des recettes publiques, de rationaliser les prélèvements et d'accélérer la digitalisation de leur recouvrement, sans alourdir les charges supportées par les opérateurs économiques.

Le Gouvernement est, par ailleurs, appelé à poursuivre la réforme de l'Etat, à renforcer l'efficacité de l'administration publique et à traduire progressivement en actes les engagements issus du Dialogue National Inclusif.

Cette dynamique de développement doit également s'étendre à l'intérieur du pays, en prenant davantage appui sur les réalités et les potentialités de chaque territoire. Il s'agit de stimuler l'investissement local, de soutenir les entreprises, de valoriser les ressources disponibles et de favoriser la création d'emplois au bénéfice des populations.

Le cap fixé à l'équipe gouvernementale est de bâtir un Etat plus efficace, développer une économie plus productive et conduire une action publique davantage tournée vers le citoyen.

À l'ère de la 5e République, chaque Conseil des Ministres constitue ainsi un rendez-vous avec l'urgence, l'action et le résultat. Car, au-delà des décisions prises, le développement du pays doit désormais se mesurer aux changements concrets observés dans la vie quotidienne de chaque gabonais.