Ce mercredi 7 octobre 2026, à Kinshasa, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert les travaux de la 12e édition d'ExpoBéton RDC, autour du thème : « Kinshasa, locomotive de la transformation des villes de la RDC ».

Ce Salon de la construction, des infrastructures, du développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales se tient jusqu'au 10 octobre. Il réunit les pouvoirs publics, les professionnels du secteur et les investisseurs autour des enjeux du développement urbain pour soutenir la production, relier les territoires et améliorer les conditions de vie des populations.

À ce sujet, le grand projet d'aménagement « Kinshasa Kia Mona » s'est imposé comme une initiative clé. Ce projet vise à encadrer la croissance urbaine tout en garantissant un accès durable aux logements, aux infrastructures modernes et aux services publics fondamentaux.

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Dans son allocution, le Président de la République a souligné la portée nationale de cette édition. Les progrès réalisés dans la capitale doivent bénéficier aux autres villes, tout en intégrant les expériences et les compétences des provinces. « Kinshasa sera une locomotive à la mesure du progrès qu'elle contribuera à entraîner dans toute la République », a-t-il déclaré.

Le Chef de l'État a demandé que chaque grand investissement soit conçu en relation avec les besoins en énergie, en eau, en logements, en transport et en connectivité numérique. Il a également insisté sur le rôle des corridors de développement pour relier les bassins agricoles et industriels aux lieux de transformation et aux marchés.

« Construire une infrastructure, c'est donc préparer l'économie et les services qui se développeront autour d'elle », a-t-il souligné.

Pour Kinshasa, le Président de la République a préconisé une organisation de la mobilité associant voirie, transports collectifs, rail urbain et possibilités offertes par le fleuve. L'accès à l'eau potable et à l'électricité, l'assainissement, la prévention des inondations et des érosions, ainsi que le logement décent figurent également parmi les priorités rappelées.

Sur le plan de la gouvernance, le Chef de l'État a appelé à une meilleure coordination entre l'État, les provinces et les villes, ainsi qu'à une application diligente et transparente de la réforme foncière promulguée en décembre 2025.

Il a insisté sur le respect des normes de construction et demandé que la mise en service des ouvrages s'accompagne d'un plan d'entretien, de moyens programmés et d'un responsable clairement désigné pour leur maintenance.

La formation et l'emploi des jeunes constituent un autre axe de cette ambition. Le Président de la République a exprimé le souhait que chaque grand projet comporte des engagements précis en matière d'apprentissage, de certification, d'emploi local et de transfert de compétences.

Il a chargé la Première Ministre de coordonner l'examen technique des 244 référentiels de métiers récemment établis et les procédures nécessaires à leur validation et à leur mise en oeuvre.

Au terme des travaux, le Chef de l'État attend des recommandations classées par priorité, précisant les actions à mener, les responsabilités, les moyens nécessaires et les résultats attendus. Elles seront soumises à la Première Ministre pour examen, les mesures retenues devant faire l'objet d'un suivi associant les provinces, les villes et les professionnels du secteur.

Le lancement des travaux de cette 12e édition d'ExpoBéton RDC s'inscrit dans la continuité de l'action présidentielle en faveur de la modernisation des infrastructures, à travers les investissements dans les voiries, les rocades, les aéroports, l'énergie et les grands axes de transport, ainsi que le Programme de développement local des 145 territoires. L'objectif est de renforcer les liens entre les territoires, de soutenir l'activité économique et de répondre aux aspirations des populations.