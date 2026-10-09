Algérie: Le pays aspire à un partenariat avec les pays nordiques fondé sur l'investissement, la technologie et la formation

ALGER — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Sid Ali Khaldi, a souligné, jeudi à Oslo (Norvège), que l'Algérie aspire à un "véritable partenariat" avec les pays nordiques, fondé sur l'investissement, le transfert de technologies et le renforcement de la formation dans divers secteurs, assurant que l'Algérie, avec ses atouts économiques, constitue aujourd'hui une destination de partenariat et d'investissement.

Lors de son intervention à un panel de haut niveau intitulé "L'unité africaine aujourd'hui", organisé dans le cadre de la séance d'ouverture de la 15e édition du Sommet Afrique-Pays nordiques, le ministre a indiqué que l'Algérie aspire à "un véritable partenariat fondé sur l'investissement dans la transformation des ressources, le transfert d'expertise et de technologies, la formation, ainsi que l'échange de produits dans les deux sens".

Il a, en outre, relevé que "l'expérience norvégienne, pionnière en matière de gestion durable des ressources et de préservation des droits des générations présentes et futures, constitue un exemple inspirant", selon le communiqué du ministère.

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Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Khaldi conduit la délégation algérienne lors de ce Sommet, qui constitue "une opportunité pour mettre en avant les capacités de l'Algérie dans divers domaines, en adéquation avec la dynamique économique actuelle visant, en particulier, la diversification de l'économie et le renforcement des exportations algériennes hors hydrocarbures".

M. Khaldi a également affirmé que l'engagement de l'Algérie en faveur de l'intégration africaine "se traduit par la réalisation de mégaprojets structurants, à l'instar de la route transsaharienne, du gazoduc transsaharien et du projet de dorsale à fibre optique".

Par ailleurs, le ministre a précisé que l'Algérie a fait de la sécurité alimentaire une "priorité nationale majeure et une partie intégrante de sa sécurité et de sa souveraineté nationale".

Il a, à ce titre, indiqué que les travaux du Sommet, auquel l'Algérie prend part en qualité d'invité d'honneur, constitue "une opportunité pour réaffirmer l'attachement de l'Algérie à la nécessité de parachever la souveraineté politique de l'Afrique par la souveraineté économique, conformément aux aspirations des pères fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et de l'Union africaine (UA)".

Au terme de son intervention, le ministre a rappelé que "l'Algérie, qui fut hier la Mecque des révolutionnaires et des Hommes libres, aspire aujourd'hui à devenir une destination de partenariat et d'investissement", ajoutant que si le slogan politique du continent est "L'Afrique aux Africains", son slogan économique devrait être "L'Afrique, partenaire de tous".

Le Sommet dont les travaux ont été ouverts par le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Norvège, Espen Barth Eide, connaît la participation de plus de 250 responsables gouvernementaux et de 200 opérateurs économiques activant dans différents secteurs, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'énergie.