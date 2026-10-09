Angola: Conférence sur les opportunités d'investissement à Luanda

Luanda — L'accessibilité, l'inclusion sociale et les opportunités d'investissement pour le développement économique seront au coeur de la première conférence nationale sur le sujet, qui se tiendra du 14 au 17 de ce mois à Luanda.

Cet événement, intitulé « Angola Access & Investment Conference », est organisé par la plateforme numérique Expo Conect Angola, en partenariat avec Skyliam Properties, le groupe Copia et Angolan Business Beyond Borders, a annoncé mercredi, le cofondateur de l'Expo Conect Angola, Diógenes Lenga.

Selon le responsable, cette initiative vise à présenter un projet de « ville de l'employabilité et de l'entrepreneuriat » offrant des opportunités aux jeunes, ainsi qu'une application statistique sur les personnes handicapées. Cette application permettra aux entreprises d'attirer des employés et servira de base à des études scientifiques.

Lors de cet événement, qui bénéficie du soutien de la Chambre de Commerce et d'Industrie Angola-Mozambique (CCIAM) et des ministères du Tourisme et des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, un complexe industriel dédié aux technologies d'assistance sera inauguré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le complexe, dont la première phase est dotée d'un budget de 3 millions de dollars, sera dédié à l'assemblage de mobilier inclusif.

Diógenes Lenga a expliqué que, durant les trois jours, des sujets tels que les politiques publiques, la législation sur l'accessibilité, les technologies inclusives et les investissements seront débattus.

L'événement se clôturera par un gala en l'honneur des institutions qui se distinguent dans le domaine de l'accessibilité.

À cette occasion, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Angola-Mozambique (CCIAM), Célia Cipriano, a déclaré que la conférence permettra à l'Angola de se faire une place de choix sur la scène internationale en matière d'accessibilité.