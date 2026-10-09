Tunisie: CSS - Plus de temps à perdre

Après un départ laborieux, Nabil Kouki et la bande des «Noir et Blanc» sont devant la nécessité et l'urgence de monter en puissance et de se sublimer par des performances plus convaincantes.

Samedi 9 octobre, le CSS affrontera le PSS pour le compte de la 5e journée du championnat. Les 17 et 24 octobre, place aux matches aller et retour du 2e tour éliminatoire de la Coupe de la CAF contre l'AFAD Plateau ivoirien. Trois rendez-vous cruciaux pour l'entraîneur Nabil Kouki qui se trouve devant l'obligation de résultat pour éviter que le torchon ne brûle entre lui et les fans du CSS qui ne sont pas tout à fait convaincus et pas très bien rassurés par le début du parcours et par le visage actuel de l'équipe.

Le dernier match amical à Sfax contre l'OC Kébili, qui s'est terminé sur le score insipide de 0-0, a confirmé que des lacunes importantes persistent dans le dispositif, notamment au niveau de l'animation offensive et de l'efficacité devant le but. Ce n'est pas de très bon augure pour une saison placée sous l'objectif majeur de retour en première ligne.

L'interdiction de recrutement refait surface

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Surtout que bien des soucis et même des craintes sur le plan financier attendent le CSS avec le retour de l'interdiction de recrutement. Quand le directeur sportif Tarak Salem avait parlé il y a peu de temps de «prochains mois difficiles», on avait bien pressenti qu'il y avait anguille sous roche. Maintenant, les choses sont claires. Les ennuis ont rejailli avec un premier montant de 550. 000 dinars à verser pour les joueurs Adem Bellamine et Dhahi Sghari, dont le contrat a été rompu sans jouer un seul match officiel. Première étape d'un mauvais feuilleton loin d'avoir connu son épilogue.

Ce qui fait le plus peur, c'est ce montant colossal de cinq millions de dinars qu'il faudrait débloquer avant juin 2027 pour d'autres litiges définitifs et des décisions qui seront notifiées bientôt. La réunion du Haut Comité de soutien présidé par Moncef Sellami avec le bureau directeur de Mehdi Frikha et l'organe Socios, tenue récemment, prouve que tout le camp du CSS est en état d'alerte pour résoudre cet épineux problème. Le Haut Comité de soutien s'est engagé à mettre immédiatement sur la table 1, 5 million de dinars. Une somme qui sera sans doute réservée pour s'acquitter d'une partie des arriérés de paiement des rémunérations des joueurs pour les motiver avant le voyage en Côte d'Ivoire.

Retour massif des joueurs piliers

Les entraînements de ce début de semaine pour préparer le derby de samedi contre le PSS ont vu le retour de Dahmen, Mâaloul, Mutyaba et Trayi qui avaient été mis à la disposition des équipes nationales. Des renforts de poids dont Nabil Kouki a fortement besoin dans le derby sfaxien pour tenter d'engranger les trois points. Le coach des «Noir et Blanc» pourra compter aussi sur un autre retour non moins important.

Celui de Hasamadou Ouédraogo qui a purgé sa sanction d'un match de suspension. Avec un effectif qui ne souffrira que de l'absence de Noomen Rahmani, la victoire est impérative pour un CSS assoiffé de renouer avec les grandes prestations même si l'adversaire, le PSS, a fait de bons débuts après son accession en Ligue 1, n'ayant encaissé qu'un seul but en 4 rencontres et étant l'une des cinq équipes sans défaite lors des quatre premières journées.