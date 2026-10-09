Soudan: Le pays réclame la fin de l'impunité pour les soutiens des milices et refuse le deux poids, deux mesures

8 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Soudan a appelé la communauté internationale à prendre des mesures fermes pour stopper les flux d'armes, de fonds et de mercenaires vers les groupes armés. Devant la Sixième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre plénipotentiaire soudanais, Dr Ammar Mahmoud a affirmé que la lutte contre le terrorisme ne doit souffrir d'aucune sélectivité ni de calculs politiques.

Le communiqué a mis en lumière la guerre menée par la milice des Forces de soutien rapide (FSR) depuis plus de trois ans, dénonçant les massacres, les violences sexuelles et les déplacements forcés facilités par un soutien logistique et financier transfrontalier. Le Soudan a souligné que les États et entités qui arment ces groupes doivent être tenus légalement responsables de leurs actes.

Le représentant soudanais a averti contre l'alliance croissante entre le terrorisme, le crime organisé et l'usage des nouvelles technologies comme les drones. En conclusion, Khartoum a rappelé que le renforcement des institutions étatiques nationales reste le premier rempart contre l'extrémisme, tout en appelant à l'adoption d'une norme internationale unifiée basée sur la souveraineté et la justice.

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