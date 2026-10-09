Tunisie: Expatriés - Birmingham City coche le nom de Mejbri

Hannibal Mejbri pourrait retrouver de nouveau l'équipe basée dans les Midlands.

Le milieu Hannibal Mejbri, 23 ans, pourrait opter à nouveau pour Birmingham City qui a coché son nom dans la perspective du mercato hivernal. Sous contrat avec Burnley jusqu'en 2028, l'international tunisien avait été prêté à Birmingham lors de la saison 2022-2023 en provenance de Manchester United, disputant 41 rencontres, dont l'une mémorable face à West Bromwich Albion où le joueur a fait étalage de tout son talent. Après les Mancuniens, Seville et Burnley, l'international tunisien pourrait donc à nouveau retrouver Birmingham s'il obtient son bon de sortie, il va sans dire.

Elyès Jmal prolonge avec l'IFK Norrköping

Passé sous forme de prêt à l'IFK Norrköping depuis le début de l'année passée, l'ailier gauche Elyès Jmal ne réintégrera pas le club norvégien de Sandefjord Fotball et restera en Suède. En effet, le club suédois a décidé de rendre son transfert permanent via un contrat qui court jusqu'en 2029.

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Malik Abdelmoula signe à l'US Chauvigny

L'US Chauvigny a renforcé son secteur défensif en engageant le milieu tunisien Malik Abdelmoula en provenance de l'AS Jeanne d'Arc. Avec 250 rencontres à l'échelon national dans les jambes et 70 matchs disputés en National 1, principalement avec Rouen, l'expérimenté Abdelmoula constitue un renfort de taille pour l'équipe basée en Nouvelle-Aquitaine.

L'Atlético de Madrid sur Yassine Ayari

L'Atlético de Madrid veut anticiper le mercato hivernal et placer le milieu Yassine Ayari sur sa liste de recrues potentielles. Sous contrat avec Brighton, le médian de 22 ans est également courtisé par le Borussia Dortmund, Newcastle United et l'AC Milan, de grands clubs qui veulent le recruter. Sous contrat avec Brighton jusqu'en juin 2027, Ayari pourrait cependant rester dans son club actuel, sachant que les Seagulls n'ont pas dit leur dernier mot et veulent le prolonger.