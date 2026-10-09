Tunisie: ASM - - Quatre matchs amicaux disputés - Une trêve bien meublée

Imed Ben Younès a profité de l'arrêt de la compétition pour colmater les brèches en vue d'un nouveau démarrage mieux loti en termes de résultats.

Les Marsois ont bien profité de la trêve du championnat. Une trêve meublée par quatre matchs amicaux conformément au programme de préparation établi par Imed Ben Younès.

Le premier match amical a été disputé contre le club divisionnaire, l'Union Sportive de Borj Amri. La rencontre s'est soldée par une victoire des Marsois sur le score (3-1). Oussama Bahri, Nour Mani et Rayan Hamrouni sont les artisans de la victoire. Les deux tests face au CAB et à la formation libyenne L'Olympic Club se sont soldés sur des résultats nuls et vierges.

La préparation durant la trêve a été clôturée par un match amical contre l'Olympique de Béja, une parité d'un but partout. Le but marsois est l'oeuvre de l'ailier droit, Amanallah Ben Hamida, qu'on vient de prolonger d'une année. Pour rappel, son nouveau bail court jusqu'au 30 juin 2028.

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Un court mais difficile déplacement

Après des débuts tumultueux marqués par deux défaites et un match nul, les Marsois ont réussi à la veille de la trêve de s'imposer face aux Étoilés. Une courte victoire qui vaut son pesant d'or, étant donné que c'est le premier succès de la saison qui a permis d'ailleurs au staff technique d'aborder la trêve sous de meilleurs auspices.

Cela dit, il est temps, après quatre journées de championnat et une trêve bien meublée qui a permis de corriger les défaillances persistantes, de trouver, enfin, sa vitesse de croisière.

Pour la reprise de la compétition, les hommes de Imed Ben Younès auront fort à faire ce dimanche un court mais difficile déplacement face à un concurrent direct, un adversaire qui a le même profil, celui d'outsider, en l'occurrence la Jeunesse Sportive d'El Omrane.

Un adversaire qui n'a pas, certes, la même expérience en première division, mais qui a réussi tout de même en l'espace de deux saisons à se faire une bonne réputation, celle d'un adversaire coriace qu'il évolue à domicile ou en déplacement.

Imed Ben Younès, qui a bénéficié de bonnes conditions de préparation d'intersaison et de recrutements de qualité, a intérêt à sortir le grand jeu et mettre en avant toute son expérience pour atteindre les objectifs que ses employeurs lui ont tracés pour cette saison : terminer parmi les six premiers en championnat et aller le plus loin en Coupe de Tunisie, et pourquoi pas l'emporter.