Tunisie: Libye - Khaled Nouri à Tripoli pour renforcer la coopération sécuritaire

8 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a effectué jeudi une visite de travail à Tripoli, au cours de laquelle il s'est entretenu avec son homologue libyen, le général-major Imad Mustafa Trabelsi, autour du renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays.

Cette visite a été l'occasion pour les deux parties de réaffirmer leur volonté commune de développer davantage la coopération dans le domaine sécuritaire et de la porter à des niveaux supérieurs.

Les discussions ont également porté sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment les moyens de faciliter les opérations de passage aux frontières et la circulation des voyageurs entre les deux pays.

Les deux responsables ont, par ailleurs, examiné les moyens de renforcer les mécanismes de coordination entre les services de sécurité tunisiens et libyens, dans le cadre de la coopération bilatérale.

La visite du ministre tunisien intervient dans le cadre des efforts visant à consolider les relations de coopération entre la Tunisie et la Libye, notamment dans les domaines liés à la sécurité et à la circulation des personnes.

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