Tunisie: Stade d'El Menzah, aéroport Tunis-Carthage, port d'Enfidha - Le pays fait le point sur plusieurs grands projets

8 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Commission des grands projets a pris, jeudi 8 octobre 2026, plusieurs décisions relatives à l'attribution de marchés destinés notamment à la reconstruction du stade olympique d'El Menzah et à la protection de la colline de Sidi Bou Saïd contre les glissements de terrain, à l'issue d'une réunion consacrée au suivi de l'avancement de plusieurs grands projets publics.

Présidée par la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, au Palais du gouvernement à la Kasbah, cette réunion a porté sur plusieurs projets dans les secteurs de l'énergie, de la santé, des infrastructures, du transport et du sport.

Parmi les décisions prises figure notamment l'attribution du marché relatif à la réalisation des travaux de reconstruction du stade olympique d'El Menzah à une entreprise chinoise.

La Commission a également examiné et pris des décisions concernant les travaux destinés à protéger la colline de Sidi Bou Saïd contre les glissements de terrain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réunion a également permis d'examiner l'état d'avancement de plusieurs autres projets publics, à savoir l'extension de la centrale de production d'électricité de Borj El Amri, la réhabilitation de l'hôpital régional de Bir Ali Ben Khelifa, à Sfax, l'extension de l'aéroport international Tunis-Carthage, ainsi que le projet du port en eaux profondes et de la zone de services logistiques d'Enfidha.

À l'ouverture des travaux, la Cheffe du gouvernement a affirmé que l'État poursuit la réalisation de nombreux projets publics dans différents secteurs, soulignant que l'accélération du rythme de leur mise en oeuvre constitue une priorité absolue, conformément aux orientations du président de la République, Kaïs Saïed.

Elle a précisé que l'accélération de la réalisation de ces projets vise à soutenir le développement économique et social, à stimuler l'investissement, à créer de la richesse et à générer des emplois.

Elle doit également contribuer à réduire les disparités régionales et à assurer un développement équilibré permettant d'améliorer les conditions de vie des Tunisiennes et des Tunisiens et de consolider les fondements de la justice sociale.

Dans ce contexte, Sarra Zaafrani Zenzri a insisté sur la nécessité pour l'ensemble des structures publiques concernées d'anticiper les difficultés et de les surmonter, tout en accélérant le rythme d'exécution afin de garantir l'achèvement des projets dans les délais prévus.

Les projets examinés lors de cette réunion concernent ainsi plusieurs secteurs considérés comme prioritaires, notamment les infrastructures sportives, énergétiques, sanitaires et de transport.

En clôture des travaux, la Cheffe du gouvernement a souligné l'importance d'accélérer la réalisation de l'ensemble des projets dans les différentes régions et d'assurer leur suivi régulier sur le terrain.

Elle a, à ce titre, appelé à intensifier les efforts aux niveaux central et régional de la part de l'ensemble des responsables des ministères, des structures publiques et des gouvernorats, afin de garantir l'achèvement des projets dans les délais fixés et selon les normes de qualité les plus élevées.

Cette démarche, a-t-elle souligné, doit permettre de répondre aux aspirations et aux attentes légitimes des Tunisiennes et des Tunisiens, conformément aux orientations du président de la République.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.