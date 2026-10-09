Tunisie: Stade d'El Menzah, aéroport Tunis-Carthage, port d'Enfidha - Le pays fait le point sur plusieurs grands projets

La Commission des grands projets a pris, jeudi 8 octobre 2026, plusieurs décisions relatives à l'attribution de marchés destinés notamment à la reconstruction du stade olympique d'El Menzah et à la protection de la colline de Sidi Bou Saïd contre les glissements de terrain, à l'issue d'une réunion consacrée au suivi de l'avancement de plusieurs grands projets publics.

Présidée par la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, au Palais du gouvernement à la Kasbah, cette réunion a porté sur plusieurs projets dans les secteurs de l'énergie, de la santé, des infrastructures, du transport et du sport.

Parmi les décisions prises figure notamment l'attribution du marché relatif à la réalisation des travaux de reconstruction du stade olympique d'El Menzah à une entreprise chinoise.

La Commission a également examiné et pris des décisions concernant les travaux destinés à protéger la colline de Sidi Bou Saïd contre les glissements de terrain.

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La réunion a également permis d'examiner l'état d'avancement de plusieurs autres projets publics, à savoir l'extension de la centrale de production d'électricité de Borj El Amri, la réhabilitation de l'hôpital régional de Bir Ali Ben Khelifa, à Sfax, l'extension de l'aéroport international Tunis-Carthage, ainsi que le projet du port en eaux profondes et de la zone de services logistiques d'Enfidha.

À l'ouverture des travaux, la Cheffe du gouvernement a affirmé que l'État poursuit la réalisation de nombreux projets publics dans différents secteurs, soulignant que l'accélération du rythme de leur mise en oeuvre constitue une priorité absolue, conformément aux orientations du président de la République, Kaïs Saïed.

Elle a précisé que l'accélération de la réalisation de ces projets vise à soutenir le développement économique et social, à stimuler l'investissement, à créer de la richesse et à générer des emplois.

Elle doit également contribuer à réduire les disparités régionales et à assurer un développement équilibré permettant d'améliorer les conditions de vie des Tunisiennes et des Tunisiens et de consolider les fondements de la justice sociale.

Dans ce contexte, Sarra Zaafrani Zenzri a insisté sur la nécessité pour l'ensemble des structures publiques concernées d'anticiper les difficultés et de les surmonter, tout en accélérant le rythme d'exécution afin de garantir l'achèvement des projets dans les délais prévus.

Les projets examinés lors de cette réunion concernent ainsi plusieurs secteurs considérés comme prioritaires, notamment les infrastructures sportives, énergétiques, sanitaires et de transport.

En clôture des travaux, la Cheffe du gouvernement a souligné l'importance d'accélérer la réalisation de l'ensemble des projets dans les différentes régions et d'assurer leur suivi régulier sur le terrain.

Elle a, à ce titre, appelé à intensifier les efforts aux niveaux central et régional de la part de l'ensemble des responsables des ministères, des structures publiques et des gouvernorats, afin de garantir l'achèvement des projets dans les délais fixés et selon les normes de qualité les plus élevées.

Cette démarche, a-t-elle souligné, doit permettre de répondre aux aspirations et aux attentes légitimes des Tunisiennes et des Tunisiens, conformément aux orientations du président de la République.