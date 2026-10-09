Tunisie: CAB - Litiges et dettes - On s'accuse mutuellement...

Entre le comité provisoire sortant et celui actuel, ce n'est pas le grand amour !

Suite aux accusations des dirigeants cabistes envers les ex- responsables du club d'avoir manqué de transparence dans les dossiers des dettes lors du passage de témoin, outre l'absence d'archives, « étalées» par Rim Maalaoui lors de la récente conférence de presse, l'ex- vice-président Ridha Chérif est intervenu rapidement dans un média local en qualifiant les déclarations de Rim Maâlaoui de mensongères. «On ne peut tolérer de tels propos de la part du comité actuel pour la simple raison qu'il n'y a pas eu d'objection concernant lesdits dossiers lors de la passation», répond Ridha Chérif, ayant du mal à cacher sa colère.

Ce n'est pas une belle image qu'on donne du CAB ! Dommage que l'on en soit arrivé là ?! Espérons qu'on lavera ce linge sale en famille et que tout rentrera dans l'ordre très vite. La plupart des clubs tunisiens ne sont plus concentrés sur des projets sportifs, mais se trouvent obligés à régler leurs problèmes de dettes. Il est temps de se pencher sur les solutions à apporter à notre sport si l'on désire se hisser dans le giron des «grands»...

Un maillot estampillé «1928»

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Le comité provisoire a eu l'idée originale de mettre à la disposition du large public du CAB un maillot aux couleurs «jaune et noir» sur lequel on peut lire «1928», la date de la fondation du club nordiste. Une façon comme une autre de renflouer un tant soit peu les caisses du club. Ce sont 1928 maillots qui seront mis en vente dès le 15 octobre et disponibles dans les lieux suivants :

Le magasin du CAB, avenue Hedi Chaker, la plateforme : guichet.tn et la boutique Lotfi Hachani, avenue Habib Bourguiba.Le prix du maillot est fixé à 100 dt.

Matches amicaux pour rester compétitifs

Les Cabistes ont disputé, pendant la trêve, deux matches amicaux contre l'Astre Sportif de Menzel-Djemil( 4 à 1) et la sélection de Jordanie U23( 1 à 1)au cours desquels l'entraîneur Mohamed Azaiez a, de nouveau, fait une large revue d'effectif afin de «tenir» compétitifs tous les joueurs lors des rencontres officielles. Et c'est ainsi qu'on a redécouvert Omar Fati qui s'est avéré attaquant- buteur puisque il a mis 3 buts à l'équipe de l'ASMD. Dès ce samedi, le CAB aura à affronter l'USM au Stade 15-Octobre pour le compte de la 5e journée du championnat.