Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre ONATEL Burkina Faso occupe la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours avec 6,32%.

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 8 octobre 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre ONATEL Burkina Faso (Office National des Télécommunications du Burkina Faso) a occupé la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours avec 6,32%.

Le cours de cette valeur qui évolue dans le secteur des télécommunications est passé de 2 770 FCFA la veille à 2 945 FCFA ce 8 octobre 2026, soit une augmentation de 175 FCFA en valeur absolue.

Au premier semestre 2026, le résultat net de l'ONATEL S.A a enregistré une baisse de 8% à 7,1 milliards FCFA contre 7,7 milliards FCFA au 30 juin 2025. Par contre, le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une hausse de 3%, s'établissant à 76 milliards FCFA contre 74 milliards FCFA au premier semestre 2025.

Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,30% à 2 195 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 5,26% à 3 800 FCFA), ETI Togo (plus 3,03% à 68 FCFA) et Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (plus 2,51% à 10 200 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres PALM Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 7 750 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 7,04% à 2 510 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 5,70% à 4 050 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 5,08% à 1 870 FCFA) et BOA Niger (moins 4,00% à 4 800 FCFA).

La valeur totale des transactions enregistrées ce jeudi 8 octobre 2026 s'est élevée à 2,785 milliards de FCFA contre 5,210 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 2,425 milliards.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est passée de 21 486,280 milliards de FCFA la veille à 21 506,089 milliards de FCFA ce 8 octobre 2026, soit une hausse de 19,809 milliards.

Celle du marché des obligations connait une baisse de 32,72 milliards, s'établissant à 13 540,164milliards de FCFA contre 13 572,884 milliards de FCFA le 7 octobre 2026.

Les indices sont toujours dans leur logique haussière. L'indice composite a ainsi progressé de 0,09% à 548,41 points contre 547,91 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en hausse de 0,11% à 265,60 points contre 265,31 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige s'est accru de 0,19% à 203,61 points contre 203,22 points la veille.

Concernant l'indice BRVM Principal, il a connu une progression de 0,06% à 380,78 points contre 380,56 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,09 % à 220,93 points contre 220,73 points la veille.