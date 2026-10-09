Ile Maurice: Deux membres des forces vives sollicités pour tenter d'apaiser les esprits

9 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

La situation demeure tendue à Camp-Levieux, où une protestation se poursuit depuis environ trois heures en raison des problèmes d'approvisionnement en eau. Près d'une centaine de personnes sont mobilisées sur place. Plusieurs projectiles, notamment des pierres, des débris et des cocktails Molotov, ont été lancés en direction des forces de l'ordre.

Deux membres des forces vives de Camp-Levieux sont arrivés sur place afin de tenter d'apaiser les esprits et de ramener le calme.

La Special Mobile Force, la police régulière, la Special Supporting Unit, le Groupement d'intervention de la police mauricienne ainsi que les pompiers sont actuellement déployés sur les lieux. Un camion-citerne est également attendu dans les prochaines minutes.

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