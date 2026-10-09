Sénégal: L'hôtel de la Poste de Saint-Louis, témoin vivant de l'aventure aéropostale

Saint-Louis — Niché au coeur de l'Île de Saint-Louis, principale ville du nord du pays, l'hôtel de la Poste, justement situé en face de l'un des plus anciens bureaux de poste du Sénégal est réputé pour son histoire intimement liée à l'industrie aéropostale. Fondé il y a 176 ans, cet établissement hôtelier mythique figure en bonne place sur la liste des monuments historiques de la ville tricentenaire.

A la veille de la Journée mondiale de la Poste célébrée le 9 octobre de chaque année, l'APS y a fait un tour. Sur place, le décor en dit long sur la notoriété et la réputation des lieux.

Au milieu d'une journée d'hivernage où les rayons solaires tentent de percer les masses nuageuses d'un ciel très chargé, l'hôtel de la Poste se découvre. Son architecture imposante, ses alentours bordés de fleurs attirent l'attention du visiteur.

Le temps doux après la fine pluie qui a fini d'arroser les ruelles de la cité, rajoute au charme de l'établissement. La porte d'entrée franchie, un homme, la chevelure dégarnie, cigarette à la main, vient à la rencontre du visiteur.

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Vêtu d'un tee-shirt noir et d'un pantalon jeans bleu, Yannick Philip accueille avec le sourire. C'es lui le propriétaire de ce réceptif hôtelier, témoin assidu de l'évolution de la ville de Saint-Louis. Bien assis sur une chaise surplombée par une table sur laquelle est posée une tasse de café fumant.

Adja Ndiaye, la réceptionniste se propose pour conduire la visite guidée des lieux. Les grands noms qui ont marqué l'l'histoire de la Poste, ces pionniers qui ont dessiné les grandes lignes aéropostales, reviennent souvent dans ses explications.

Un hôtel digne d'un musée de l'aéropostale

Du célèbre aviateur Jean Mermoz (1901-1936) dont la mythique chambre 219 a été visitée, à Marcel Reine (1901-1940), en passant par le créateur de la poste aérienne transcontinentale, Pierre-Georges Latécoère. Bref ce réceptif hôtelier est un véritable musée de l'aéropostale.

Dans les couloirs comme dans les chambres, les portraits de ces grandes figures de l'aéropostale sont accrochés sur les murs.

Pour le propriétaire Yannick Philip dont les grands-parents sont arrivés à Saint-Louis en 1926, le choix du nom de ce réceptif hôtelier s'explique par sa situation géographique, en face de la Poste, d'où son appellation : hôtel de la Poste.

"Après la première Guerre mondiale, les avions qui étaient militarisés en France ont été désarmés, civilisés. C'est là que Monsieur Latécoère a imaginé de transporter les courriers avec ces avions jusqu'en Amérique latine et, Saint-Louis était donc une escale technique importante et de repos pour les pilotes après la traversée du désert", relate Yannick Philip.

Il souligne qu'avec ces avions, le courrier arrivait beaucoup plus vite au niveau des services postaux de certaines grandes villes notamment Dakar et Saint-Louis. Nous sommes à l'époque coloniale et cet établissement servait de lieu d'hébergement aux pilotes en escale. C'est ainsi qu'à Saint-Louis, que Jean Mermoz fit escale, lorsqu'à bord d'un hydravion "Latécoère 28" baptisé "Le Comte de la Vaulx", il réalisa, le 12 mai 1930, pour la première fois, la liaison Toulouse- Natal au Brésil, transportant 130 kgs de courrier.

Jean Mermoz et sa mythique chambre 219

Figure légendaire de l'Aéropostale, l'aviateur français avait une préférence particulière pour la chambre 219 de l'hôtel de la Poste, où il passait des moments privilégiés.

"Parmi effectivement tous ces pilotes, il y en avait un qui était très médiatisé. Je ne sais pas pourquoi. C'est Jean Mermoz. Il avait une préférence pour une chambre située au niveau de l'angle, la seule d'ailleurs avec une vue à la fois sur la place de l'Île et sur le fleuve Sénégal", raconte aujourd'hui le propriétaire de cet établissement hôtelier.

Selon lui, sa grand-mère avait attribué à Jean Mermoz cette chambre quand il faisait escale à Saint-Louis.

"Voilà d'où est partie la notoriété de l'hôtel de la Poste dans l'histoire universelle de l'aéropostale", ajoute-t-il.

Selon lui, l'hôtel de la Poste a lancé une initiative visant à promouvoir l'établissement et à l'embellir grâce à des images et des affiches qui mettent en lumière le secteur aéropostal.

"Nous avons des tableaux, des photos et des chambres dédiées à certains pilotes. C'est ce qui fait que l'hôtel de la Poste est un peu intéressant. C'est un hôtel musée en même temps", se félicite le propriétaire.

Mondialement connu pour son lien étroit avec l'aventure aéropostale, l'hôtel accueille aujourd'hui les participants de deux rallyes aériens organisés chaque année et dont les participants séjournent dans l'établissement, se réjouit Yannick.

Il fait savoir que les pilotes contemporains apprécient de séjourner dans le même établissement où logeaient les pionniers de l'aviation.

Même si l'hôtel de la Poste n'est pas bien impliqué dans les activités de célébration de la Journée mondiale de la Poste commémorée ce vendredi, cet établissement entretient un lien si étroit avec l'histoire de la Poste au Sénégal et en Afrique de l'ouest. Et son architecture majestueuse et la richesse de son passé offrent à ce lieu mythique une identité qui lui est propre : celle d'être le premier le relais et le pionnier de l'industrie aéropostale au Sénégal et en Afrique de l'ouest.