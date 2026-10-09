Sénégal: Elections générales en Guinée Bissau - Pour le pays, 'toute modification du calendrier électoral doit s'inscrire dans une démarche consensuelle'

Dakar — Le Sénégal, médiateur dans la crise politique en Guinée Bissau, a déclaré jeudi "prendre acte" des déclarations des autorités de transition relatives aux contraintes susceptibles de compromettre la tenue des élections générales du 6 décembre prochain, soulignant en même temps que toute modification du calendrier électoral devait s'inscrire dans une démarche consensuelle, inclusive et transparente.

"Le gouvernement de la République du Sénégal suit avec une grande attention les derniers développements de la situation politique en République de Guinée-Bissau, notamment les difficultés signalées dans la préparation des élections générales initialement prévues le 6 décembre 2026", rapporte un communiqué rendu public dans la foulée des annonces provenant de Bissau le même jour.

Le Premier ministre bissau-guinéen, Ilido Vieira Té et la première vice- présidente de la Commission électorale nationale, Felisberta Moura Vez ont déclaré au sortir d'une rencontre avec le président de la transition, le général Horta N'Tam que les conditions n'étaient pas réunies pour organiser les élections présidentielle et législatives le 6 décembre prochain, ouvrant la voie ainsi à un report de ces scrutins.

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Le gouvernement du Sénégal, par la voix de son ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur dit prendre acte des déclarations des autorités de transition faisant état de contraintes juridiques, techniques et institutionnelles susceptibles de compromettre le respect du calendrier électoral.

Dakar rappelle en même temps son attachement constant à la paix, à la stabilité et au retour rapide à l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau, conformément aux engagements souscrits dans le cadre du processus de transition et aux principes consacrés par les instruments pertinents de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Le Gouvernement du Sénégal tient toutefois à rappeler que toute modification du calendrier électoral doit s'inscrire dans "une démarche consensuelle, inclusive et transparente, assortie de garanties claires quant à l'achèvement de la transition dans les meilleurs délais".

Aussi, souligne-t-il la nécessité de lever les restrictions sur les activités politiques et civiles, afin de favoriser une préparation plus sereine des consultations électorales et l'instauration d'un climat de confiance indispensable à leur crédibilité.

Le gouvernement sénégalais appelle, en conséquence, les autorités de transition à engager, avec l'ensemble des forces politiques et sociales bissau-guinéennes, un dialogue constructif en vue de convenir des conditions et des modalités d'un retour effectif à l'ordre constitutionnel.

Il exhorte également toutes les parties prenantes, y compris les responsables militaires, à faire preuve de retenue, de responsabilité et d'un sens élevé de l'intérêt national, afin de préserver la paix civile et d'éviter toute aggravation des tensions politiques.

Le communiqué fait aussi savoir que le Sénégal-qui assure la présidence en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest-poursuivra, en étroite concertation avec les autres États membres et les partenaires concernés, ses efforts de médiation et de facilitation, dans le respect de la souveraineté de la Guinée-Bissau et des aspirations démocratiques de son peuple.

Le Sénégal réaffirme par ailleurs sa solidarité fraternelle avec le peuple bissau-guinéen et sa détermination à contribuer à l'avènement d'une solution politique consensuelle, garante d'une stabilité institutionnelle durable.